“Desteklerini boşa çıkarmayacağız”

TFF 1. Ligin 11. Haftasında Boluspor ile oynanacak maç öncesi Samsunspor’lu oyuncu Abdülkerim Bardakçı açıklamalarda bulundu. Bardakçı“Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.

Haber: Gökhan Aksoy

Samsunspor’da savunmanın kilit isimlerinden Abdülkerim Bardakçı, “Zirve yarışında iddialı konuma gelebilmek için Boluspordeplasmanından da galibiyetle ayrılmalıyız” diye konuştu.Abdülkerim Bardakçı, Gaziantepspor galibiyetinin bir anlam ifade edebilmesi için hafta sonu deplasmanda oynayacakları Boluspor karşılaşmasını mutlak kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Hazırlıklarının bu yönde devam ettiğini söyleyen başarılı stoper, “Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.

TARAFTARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN

Takım olarak son dönemde iyi bir tempo yakaladıklarının altını çizen kırmızı beyazlı oyuncu, “Samsunspor olarak sezon başında kendimize belirlediğimiz hedeflerimizden vazgeçmedik. Sonuna kadar şampiyonluk yarışında hep var olacağız. Taraftarlarımızdan bizleri son ana kadar desteklemelerini istiyoruz. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.