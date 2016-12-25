Dev Adamlar Prova Yaptı! 81-64

Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı, ikinci devre hazırlıkları çerçevesinde Pota Beyi hafta sonunda Çankırı Belediyespor ile hazırlık maçı oynadı ve sahadan 81-64 galip ayrıldı.

Haber: Barış Güzeltürk

2016-2017 sezonunun ilk devresini geçtiğimiz hafta sahasında oynadığı Tofaş Gelişim maçı ile tamamlayan Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı, ikinci devre hazırlıklarını günde yaptığı çift antrenmanla sürdürüyor. İkinci devrenin başlamasına 2 hafta kala kırmızı beyazlı takımımız bu hazırlık döneminde ilk hazırlık maçını bugün oynadı. Karaçayır Spor Salonunda oynanan maça 3 as oyuncusundan yoksun maça çıkan Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımımız rakibi Çankırı Belediyespor’u 81-64 yendi ve ikinci devre öncesi oynadığı oyunla ümit verdi. Takımımız bu 2 haftalık ilk devre arasında 2 hazırlık maçı daha yapmayı hedefliyor.