Dev proje hız kesmeden devam ediyor

Bolu Belediyesi yeni “hizmet binası” ile 2 adet “teraslı çarşı” inşaatı olumsuz hava koşullarına rağmen hızla devam ediyor.

Haber: BMA

Bolu Belediyesi’nin inşaatına başladığı yeni hizmet binasında ve 2 adet teraslı çarşıda ekipler önemli mesafeler kat etti. Yüklenici firma, yağışlı havaya rağmen çalışmalarını Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü denetiminde sürdürüyor.

Temel kazısı başladı

Üç bloklu projenin ilk ayağını oluşturan ve mevcut hizmet binası nedeniyle inşaatı sona bırakılan Teraslı Çarşı’da (A Blok) yüklenici firma ekipleri tarafından temel kazısına başlanıldı.

Hizmet binası yükseliyor

Belediye yeni hizmet binasında (B Blok) ise ekiplerce hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bodrum + zemin + 6 kat olarak inşa edilecek B Blokta çalışmalar şuan 2’nci katta yoğunlaşırken, yüklenici firma tarafından kolonların betonu dökülüyor. Binanın tamamlanmasıyla birlikte ise belediyenin tüm birimleri burada toplanacak. Ayrıca binada çeşitli toplantı ve kültürel etkinliklerin yapılacağı 607 kişilik dev bir konferans salonu ile belediye meclis salonu da yer alacak.

C Blok’ta kaba inşaat tamamlandı

Dev projenin son halkasını oluşturan ve gelecekte ticaretin cazibe merkezlerinden biri olması öngörülen “Teraslı Çarşı 2”nin (C Blok) de kaba inşaatı tamamlandı. Tarihi Yıldırım Beyazıt Camii ile Aşağı Taşhan’ın silüeti zarar görmemesi için bodrum + zemin kat + 1 olarak planlanan blokta ekipler tarafından an itibariyle duvar ve sıva gibi ince inşaat çalışmaları yapılıyor.