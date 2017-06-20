  • BIST 99.271
  • Altın 141,473
  • Dolar 3,5387
  • Euro 3,9436
  • Bolu 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 17 °C

Dev proje hız kesmeden devam ediyor

»
Dev proje hız kesmeden devam ediyor
Bolu Belediyesi yeni “hizmet binası” ile 2 adet “teraslı çarşı” inşaatı olumsuz hava koşullarına rağmen hızla devam ediyor.

 

Haber: BMA

Bolu Belediyesi’nin inşaatına başladığı yeni hizmet binasında ve 2 adet teraslı çarşıda ekipler önemli mesafeler kat etti. Yüklenici firma, yağışlı havaya rağmen çalışmalarını Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü denetiminde sürdürüyor.

Temel kazısı başladı

Üç bloklu projenin ilk ayağını oluşturan ve mevcut hizmet binası nedeniyle inşaatı sona bırakılan Teraslı Çarşı’da (A Blok) yüklenici firma ekipleri tarafından temel kazısına başlanıldı.

Hizmet binası yükseliyor

Belediye yeni hizmet binasında (B Blok) ise ekiplerce hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bodrum + zemin + 6 kat olarak inşa edilecek B Blokta çalışmalar şuan 2’nci katta yoğunlaşırken, yüklenici firma tarafından kolonların betonu dökülüyor. Binanın tamamlanmasıyla birlikte ise belediyenin tüm birimleri burada toplanacak. Ayrıca binada çeşitli toplantı ve kültürel etkinliklerin yapılacağı 607 kişilik dev bir konferans salonu ile belediye meclis salonu da yer alacak.

C Blok’ta kaba inşaat tamamlandı

Dev projenin son halkasını oluşturan ve gelecekte ticaretin cazibe merkezlerinden biri olması öngörülen “Teraslı Çarşı 2”nin (C Blok) de kaba inşaatı tamamlandı.  Tarihi Yıldırım Beyazıt Camii ile Aşağı Taşhan’ın silüeti zarar görmemesi için bodrum + zemin kat + 1 olarak planlanan blokta ekipler tarafından an itibariyle duvar ve sıva gibi ince inşaat çalışmaları yapılıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Paşaköy’de araç ikiye bölündü20 Haziran 2017 Salı 10:43
  • Bolu'da hayata geçen tarımsal yatırım projeleri20 Haziran 2017 Salı 10:26
  • Öğretmen görevden alındı20 Haziran 2017 Salı 09:44
  • Ramazan özel sayfası20 Haziran 2017 Salı 09:18
  • 13 saat arama yapıldı20 Haziran 2017 Salı 08:26
  • Yolları yılanlar bastı20 Haziran 2017 Salı 08:22
  • Ölüm gurbette buldu20 Haziran 2017 Salı 08:17
  • 17. Dağ Maratonu başlıyor!20 Haziran 2017 Salı 08:09
  • Dilenirken hayatını tehlikeye atıyor19 Haziran 2017 Pazartesi 22:17
  • Savcılıktan 4 avukat hakkında yeni karar19 Haziran 2017 Pazartesi 19:16
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim