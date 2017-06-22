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Devlet hastanesinde WhatsApp Çözüm Hattı

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Devlet hastanesinde WhatsApp Çözüm Hattı
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaların taleplerini ve şikâyetlerini hastane yönetimine doğrudan bildirebilecekleri WhatsApp Hattı uygulaması hizmete başladı.

Haber: Semih BAYKAL

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesindeki önemli sağlık kuruluşlarından İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde mobil iletişim çağına uygun yeni bir uygulama daha hayata geçti. Hastanede tedavi gören hastalar, görüş ve önerileri yanı sıra taleplerini ve şikayetlerini oluşturulan WhatsApp Hattı üzerinden hastane yönetimine doğrudan bildirebilecek.

"Hasta memnuniyetini sağlamak bizim için önemli"

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muhammed Emin Demirkol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: “İzzet Baysal Devlet Hastanesi bünyesindeki Köroğlu, Kadın Doğrum ve Çocuk ile Merkez ünitelerinde tedavi hizmeti alan hastalarımızın memnuniyeti bizler için önemli. Hastalarımızın görüş ve önerileri yanı sıra taleplerini ve şikâyetlerini öğrenmek için mobil iletişim çağına uygun olarak WhatsApp Hattı oluşturduk.

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Hastanemizde muayene olan ve tedavi hizmeti alan vatandaşlarımız, WhatsApp uygulaması üzerinden 0 505 195 0444 numaralı hatta görüş, öneri ve taleplerini doğrudan bildirebilecek, varsa şikâyetlerini de aktarabileceklerdir. Hastanede nöbetçi idareci tarafından görev süresince kullanılacak hattan vatandaşlarımıza olabildiğince süratli bir şekilde dönüş yapılacaktır.

Bayram tatilinde de vatandaşımızla diyalog içinde olacağız

Uygulamanın Ramazan Bayramı öncesi hayata geçmesi gayet olumlu. Bayram tatili süresince hastanemizde tedavi hizmeti alacak vatandaşlarımız, görüş, öneri ve taleplerini 24 saat boyunca doğrudan biz hastane yönetimine bildirebilecek. Vatandaşlarımızla bayram tatili süresince de sürekli diyalog halinde kalarak, olası mağduriyetlerinde önüne geçmeye çalışacağız.”

Başhekim Demirkol, açıklamalarının sonunda, “Hasta memnuniyetine gösterdiğimiz önemin bir göstergesi olarak hayata geçen bu uygulamaya vatandaşlarımızın da gereken hassasiyetle dahil olacaklarını umut ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum. Şu çok iyi bilinmeli ki; Hastalarımıza hizmet için buradayız” ifadelerini kullandı.

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