Devlet okulunda çocuk şiddeti

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Latife Hanım Anaokulu güvenlik kamerası görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Okul öğretmenlerinden M. Acar hakkında veliler çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikayette bulundular.

Haber; Erol DEĞİRMENCİ

Okul koridorunda küçük bir öğrenciyi yerlerde sürüklerken görüntüleri ortaya çıkan öğretmen hakkında üç farklı ailenin çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesi ile adli makamlara suç duyurunda bulunduğu belirtildi. Görüntülerde yerlerde sürüklenen öğrencinin B. Kara olduğu ve sınıf içlerinde kamera olmadığı için dayak faslının görüntülenemediği haber merkezimize ulaşan bir başka bilgi. Dayak olayına okulda bulunan bazı görevlilerin şahit olduğu ve öğretmene engel olmak için çaba sarf ettiği şikayet tutanaklarına yansıyan ifadelerde yer alıyor.

AİLELER ŞİKAYET ETTİ

Latife Hanım Anaokulu Öğretmeni M. Acar hakkında üç farklı ailenin suç duyurusunda bulunduğu ve Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne ifade verdiği ortaya çıktı. Öğrenci velileri G. Kaya, S. Bakır ve S. Umman’ın aynı öğretmen hakkında çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesi ile darp raporu alarak konuyu adli makamlara iletmesi olayın ortaya çıkmasına neden oldu. Olay sonrası adli soruşturma başlatılırken, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce herhangi bir soruşturma başlatılmadığı öğrenildi.

ÖĞRETMEN HALA GÖREVDE

Olayla ilgili olarak ailelerin toplanarak okul Müdürü Nurhas Över’e gittiği ve öğretmen M. Acar’ın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet edilmesini istediği, Müdür Över’in ise konuyu müdürlüğe intikal ettirmediğini öğrenildi. Okul Müdürünün görevini yapmadığını belirten veliler çareyi adli makamlara şikayet etmekte bulduklarını ifade ettiler. Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne resmi bir dilekçe veya bildirim bulunmadığı, için öğretmen M. Acar’ın hala görevde bulunduğu açıklandı.