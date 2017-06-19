  • BIST 99.332
  • Altın 140,875
  • Dolar 3,5188
  • Euro 3,9265
  • Bolu 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C

Devlet okulunda çocuk şiddeti

»
Devlet okulunda çocuk şiddeti
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Latife Hanım Anaokulu güvenlik kamerası görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Okul öğretmenlerinden M. Acar hakkında veliler çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikayette bulundular.

Haber; Erol DEĞİRMENCİ

Okul koridorunda küçük bir öğrenciyi yerlerde sürüklerken görüntüleri ortaya çıkan öğretmen hakkında üç farklı ailenin çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesi ile adli makamlara suç duyurunda bulunduğu belirtildi. Görüntülerde yerlerde sürüklenen öğrencinin B. Kara olduğu ve sınıf içlerinde kamera olmadığı için dayak faslının görüntülenemediği haber merkezimize ulaşan bir başka bilgi. Dayak olayına okulda bulunan bazı görevlilerin şahit olduğu ve öğretmene engel olmak için çaba sarf ettiği şikayet tutanaklarına yansıyan ifadelerde yer alıyor.

AİLELER ŞİKAYET ETTİ
Latife Hanım Anaokulu Öğretmeni M. Acar hakkında üç farklı ailenin suç duyurusunda bulunduğu ve Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne ifade verdiği ortaya çıktı. Öğrenci velileri G. Kaya, S. Bakır ve S. Umman’ın aynı öğretmen hakkında çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesi ile darp raporu alarak konuyu adli makamlara iletmesi olayın ortaya çıkmasına neden oldu. Olay sonrası adli soruşturma başlatılırken, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce herhangi bir soruşturma başlatılmadığı öğrenildi.

ÖĞRETMEN HALA GÖREVDE
Olayla ilgili olarak ailelerin toplanarak okul Müdürü Nurhas Över’e gittiği ve öğretmen M. Acar’ın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet edilmesini istediği, Müdür Över’in ise konuyu müdürlüğe intikal ettirmediğini öğrenildi. Okul Müdürünün görevini yapmadığını belirten veliler çareyi adli makamlara şikayet etmekte bulduklarını ifade ettiler. Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne resmi bir dilekçe veya bildirim bulunmadığı, için öğretmen M. Acar’ın hala görevde bulunduğu açıklandı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bayrama yetiştirecekler19 Haziran 2017 Pazartesi 16:19
  • AK Parti İl Yönetiminden alkışlanacak hareket19 Haziran 2017 Pazartesi 14:55
  • “Sizin için iyi, Gezegen için iyi”19 Haziran 2017 Pazartesi 14:46
  • Günü birlikçilerin akınına uğradı19 Haziran 2017 Pazartesi 14:36
  • Günde en az iki olay19 Haziran 2017 Pazartesi 14:31
  • ARTI-EKSİ19 Haziran 2017 Pazartesi 12:53
  • Sağlık çalışanları iftarda buluştu19 Haziran 2017 Pazartesi 11:23
  • Bolu Belediyesi etkinliklere devam ediyor19 Haziran 2017 Pazartesi 10:56
  • Belediye iftarda buluştu19 Haziran 2017 Pazartesi 10:37
  • Oda başkanından isyan19 Haziran 2017 Pazartesi 10:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim