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Diarra Milli Takıma Çağrıldı

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Diarra Milli Takıma Çağrıldı
Senegal U-20 mili takımının turnuvada mücadele edecek 23 kişilik kadrosuna Boluspor forması giyen ve Senegal U-20 takımının kaptanlığını yapan Mamadou Diarra’da çağrıldı.

Haber: Gökhan AKSOY

Zambiya’nın ev sahipliği yapacağı CAF’ın düzenlediği U20 Şampiyonasında mücadele edecek Senegal U20 Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna, Boluspor forması giyen Mamadou Diarra’da davet edildi.

SON MAÇ 5 MART’TA

Diarra, Mersin İdmanyurdu maçının ardından Milli Takım kampına katılacak. Diarra’nın formasını giydiği Senegal U20 Milli takımı, kupa’da ilk maçını 27 Şubat’ta Sudan ile oynayacak. Senegal ikinci maçını ise, 2 Mart’ta Güney Afrika ile oynayacak. Diarra’lı Senegal gruptaki son maçını ise, 5 Mart’ta oynayacak.

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