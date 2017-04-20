Dikili bir ağaçları oldu

Kredi ve Yurtlar Kurumu Bolu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler ‘Her KYK’lı Bir Fidan’ projesi kapsamında hatıra ormanı oluşturdu.

BASIN BÜLTENİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde KYK Ormanları oluşturuldu. Gençlere doğa ve çevre bilincinikazandırmanın amaçlandığı proje kapsamında KYK Bolu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlardan öğrenciler Bolu Dağı Elmalık mevkiindeki alana çam fidanları dikti.

Her KYK’lı Bir Fidan sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler,ellerine aldıkları kazma ve küreklerleçam fidanlarının dikimini gerçekleştirdi. Fidanlara isimlerini veren öğrenciler“Dikili bir ağacımız oldu” diyerek sevinçlerini dile getirdi. İl Müdürü Şerafettin Çilkara, KYK’ya bağlı yurtlarda çevre faaliyetlerinin süreceğini ve gençliğin çevreyle olan ilişkilerinin geliştirilmesini önemli bulduklarını söyledi. Dikimin ardından fidanlara can suyu verildi. Öğrenciler güneşli havanın ve toprakla uğraşmanın keyfini çıkardı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.