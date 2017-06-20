Dilara Dağyar Bolu’da

2017-2018 Sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bayan Voleybol Takımımız, geçtiğimiz sezon Bursaspor’da oynayan tecrübeli orta oyuncu Dilara Dağyar’ı transfer etti.

Haber: Bulut Altundal

Ağustos ayında başlayacak olan yeni sezon çalışmaları öncesi transfer çalışmalarını gizlilik içerisinde yürüten Bolu Belediyespor yönetimi, transferde ince eleyip sık dokuyor. Daha önceden görüşme halinde olduğu oyuncuları bir bir Bolu’ya davet etmeye başlayan Bolu Belediyespor, prensipte anlaştığı oyuncular ile de sözleşme imzalıyor. Yeşil-beyazlı takım, en son tecrübeli smaçör Miniriye Erdoğan Vatansever’in ardından geçtiğimiz sezon Bursaspor’da forma giyen Dilara Dağyar’ı renklerine bağladı.

DİLARA DAĞYAR KİMDİR?

7 Şubat 1990 doğumlu olan Dilara Dağyar, 1.84 cm boyunda olup orta oyuncu olarak görev almaktadır. Yeşilyurt altyapısından yetişen genç oyuncu, son olarak Ataşehir Belediye formasını giydi. Dilara Dağyar, 2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Daha sonra buradan ayrılan Dilara, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Bursaspor ile 1 şampiyonluk yaşadı. En son Bursaspor’da forma giyen tecrübeli 2017-2018 sezonunda Bolu Belediyespor’umuzun formasını giyecek.