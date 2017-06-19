  • BIST 99.332
  • Altın 140,875
  • Dolar 3,5188
  • Euro 3,9265
  • Bolu 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C

Dilenirken hayatını tehlikeye atıyor

»
Dilenirken hayatını tehlikeye atıyor
Olay Gündem Gazetesi'nin özel haberine göre, İlimiz D – 100 Karayolu ile Gölyüzü’nün kesiştiği kavşakta dilenciler, dilenmekte yeni ve tehlikeli bir yöntem buldu.

Haber: Erol Değirmenci

Kucağında çocuk bulunan genç bir kadın trafik akarken arabaların önüne gelip para istiyor.

Bolu’da geçtiğimiz aylardan bu güne kadar sürekli gündeme gelen dilenci göçmenler yeni bir taktik ile tekrar caddelere çıktı. Edinilen bilgiye göre yine göçmen oldukları öğrenilen 1 genç kız, 2 kız ve 1 erkek çocuğu, Bolu’da dilencilikte yeni ve tehlikeli bir yöntem ile vatandaşların karşısına çıktı. Dilenciler ikişerli gruplar halinde D – 100 Karayolu ile Gölyüzü Mahallesi’nin kesiştiği noktada yollara dağılıyor. Akan trafik esnasında yavaşlayan araçların önüne kadar giderek para isteyen dilenciler hem kendilerinin hem de sürücülerin hayatlarını tehlikeye atıyorlar.

VATANDAŞLAR ÇOCUKLAR İÇİN ENDİŞELENİYOR

Kültür Mahallesi İstanbul çıkışını özellik mesken edinene kucağında çocuk bulunan dilenci ise vatandaşların tepkili bakışlarına maruz kalıyor. Genç kız, kucağına aldığı küçük yaştaki çocuğu ile henüz durmamış araçların dibine giderek para istiyor. Genç kıza tepkiler ise çocuğun hayatını böyle bir iş tehlikeye atmasına geliyor. Vatandaşlar “Kendi canını hiçe saymıyor, çocuğun da canını tehlikeye atıyor. Bir an önce bu işe çözüm bulunması gerekiyor“ diyerek yetkililere seslendiler.

u.gif

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bayrama yetiştirecekler19 Haziran 2017 Pazartesi 16:19
  • AK Parti İl Yönetiminden alkışlanacak hareket19 Haziran 2017 Pazartesi 14:55
  • “Sizin için iyi, Gezegen için iyi”19 Haziran 2017 Pazartesi 14:46
  • Günü birlikçilerin akınına uğradı19 Haziran 2017 Pazartesi 14:36
  • Günde en az iki olay19 Haziran 2017 Pazartesi 14:31
  • ARTI-EKSİ19 Haziran 2017 Pazartesi 12:53
  • Sağlık çalışanları iftarda buluştu19 Haziran 2017 Pazartesi 11:23
  • Bolu Belediyesi etkinliklere devam ediyor19 Haziran 2017 Pazartesi 10:56
  • Belediye iftarda buluştu19 Haziran 2017 Pazartesi 10:37
  • Oda başkanından isyan19 Haziran 2017 Pazartesi 10:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim