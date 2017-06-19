Dilenirken hayatını tehlikeye atıyor

Olay Gündem Gazetesi'nin özel haberine göre, İlimiz D – 100 Karayolu ile Gölyüzü’nün kesiştiği kavşakta dilenciler, dilenmekte yeni ve tehlikeli bir yöntem buldu.

Haber: Erol Değirmenci

Kucağında çocuk bulunan genç bir kadın trafik akarken arabaların önüne gelip para istiyor.

Bolu’da geçtiğimiz aylardan bu güne kadar sürekli gündeme gelen dilenci göçmenler yeni bir taktik ile tekrar caddelere çıktı. Edinilen bilgiye göre yine göçmen oldukları öğrenilen 1 genç kız, 2 kız ve 1 erkek çocuğu, Bolu’da dilencilikte yeni ve tehlikeli bir yöntem ile vatandaşların karşısına çıktı. Dilenciler ikişerli gruplar halinde D – 100 Karayolu ile Gölyüzü Mahallesi’nin kesiştiği noktada yollara dağılıyor. Akan trafik esnasında yavaşlayan araçların önüne kadar giderek para isteyen dilenciler hem kendilerinin hem de sürücülerin hayatlarını tehlikeye atıyorlar.

VATANDAŞLAR ÇOCUKLAR İÇİN ENDİŞELENİYOR

Kültür Mahallesi İstanbul çıkışını özellik mesken edinene kucağında çocuk bulunan dilenci ise vatandaşların tepkili bakışlarına maruz kalıyor. Genç kız, kucağına aldığı küçük yaştaki çocuğu ile henüz durmamış araçların dibine giderek para istiyor. Genç kıza tepkiler ise çocuğun hayatını böyle bir iş tehlikeye atmasına geliyor. Vatandaşlar “Kendi canını hiçe saymıyor, çocuğun da canını tehlikeye atıyor. Bir an önce bu işe çözüm bulunması gerekiyor“ diyerek yetkililere seslendiler.