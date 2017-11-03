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Dirisi ayrı ölüsü ayrı faydalı

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Dirisi ayrı ölüsü ayrı faydalı
Bolu'da avcılar tarafından vurulan ya da araçların çarpması sonucu telef olan ve tahnit işlemiyle ölümsüzleştirilen ayı, karaca, gelincik, atmaca ve şahinler, Abant Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde sergileniyor.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu İl Müdürlüğü tarafından, Bolu'nun Mengen, Göynük ve Kıbrıscık ilçeleriyle Abant ve Yedigöller yakınlarında trafik kazası sonucu veya avcıların vurması nedeniyle telef olan 2 ayı, 3 karaca, 1 atmaca, 2 şahin ve 2 gelincik tahnit işlemi için İstanbul'a gönderildi. Tahnit işlemi tamamlanan ayılar, karacalar, atmaca, şahinler ve gelincikler ekipler tarafından kontrol edilmesinin ardından sergilenmek üzere doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki Abant Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ne getirildi. Yaban hayvanlarının nasıl telef oldukları üzerilerine bırakılan notlarla ziyaretçilere anlatılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, yaptığı açıklamada, trafik kazası ya da avcılar tarafından vurularak veya bir şekilde yaralanmış hayvanları ihbar sonucu bulup, tedavisini ilk etapta yapmaya çalıştıklarını belirtti. Tedavi edilenleri tekrar doğaya bıraktıklarını anlatan Karaağaç, "Ölen hayvanları da bir şekilde değerlendirip, halkımızın daha da bilinçlenmesi ve yakından tanıması için tahnit ettirerek ziyaretçi tanıtım merkezlerinde sergilemeye çalışıyoruz." dedi.

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