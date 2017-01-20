  • BIST 82.742
  • Altın 147,697
  • Dolar 3,8197
  • Euro 4,0655
  • Bolu 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C

DOĞALGAZ PANİĞİ

»
DOĞALGAZ PANİĞİ
Bolu’da alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin yaptığı kazıda patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu.

Olay, Kültür Mahallesi Cem Sultan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün Cem Sultan sokak üzerinde başlattığı alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun kanalizasyon borusu üzerinde kalması sebebiyle boru kepçe tarafından zarar gördü. Doğalgaz borusunun patlamasıyla birlikte sokağa gaz sızdığını fark eden belediye çalışanları durumu 187 Doğalgaz Acil ekiplerine bildirdiler. Polis ekiplerinin de geldiği olay yerinde sokağın giriş ve çıkışları kapatılarak güvenli bölge oluşturuldu. Sokak üzerinde oturan vatandaşların yaşadığı kısa süreli panik sonrasında yetkililer arıza giderme çalışmasına başladılar.

img_0021-002.jpgimg_0018.jpgimg_0008.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinan Ay teşekkür etti20 Ocak 2017 Cuma 11:10
  • Başkan, basın emekçilerinin gününü kutladı20 Ocak 2017 Cuma 11:06
  • Mesleki sınavlar devam ediyor20 Ocak 2017 Cuma 11:01
  • Doğanay, Hataylı Başkanları ziyaret etti20 Ocak 2017 Cuma 10:58
  • İtfaiyeciler kar kış dinlemiyor20 Ocak 2017 Cuma 10:55
  • Yılmaz’dan, Yüceer’e taziye20 Ocak 2017 Cuma 10:49
  • Yılmaz'a sevgi dolu ziyaret20 Ocak 2017 Cuma 10:39
  • Başkandan sürpriz ziyaret20 Ocak 2017 Cuma 10:37
  • Çok sayıda tutuklanma var20 Ocak 2017 Cuma 09:27
  • Nurettin Doğanay’ın acı günü20 Ocak 2017 Cuma 09:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim