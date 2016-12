DOĞANAY; 2016 GİBİ BİR YIL DAHA YAŞANMASIN

"Dün, dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait şimdi yeni söylemek lazım” diyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; geride kalan 2016 yılının sadece ülkemiz için değil bölgemiz için de savaş, kan, göz yaşıyla anılacağını belirtti

"2017 yılının Yeni Türkiye sevdamızın gerçekleşeceği, hem ülkemizin hem de insanlığın barış, huzur ve refah içinde yaşayacakları bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerine yer veren Doğanay, "Rabbim bir daha ülkemize ve insanlığa 2016 yılı gibi bir yıl yaşatmasın" duasında bulundu.

Geride kalan 12 ayı değerlendirdiğinde; Doğu ve Güney Doğuda yaşanan terör olayları, büyükşehirlerde patlayan bombalarla, Suriye'de Halep'te yaşanan insanlık suçlarıyla, dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanların göz yaşlarıyla hatırlanacağına dikkat çeken Doğanay, "Tüm bunların yanında asırlar da geçse 2016 yılında unutulmayacak tek şey 15 Temmuz akşamı yaşadığımız ihanettir" dedi.

“MİLLET DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI”

Nurettin Doğanay; "Yaşanan bunca acıya rağmen 15 Temmuz akşamı Bolu'da ve ülkemizde bu aziz Millet tarih yazdı. Uçaklardan silahlardan, tanklardan atılan mermilere canı pahasına göğsünü siper eden Milletimiz 2016 yılında ülkemizin dış güçlerce işgaline engel olarak, Ülkesine, Bayrağına, Cumhurbaşkanımıza, Demokrasisine sahip çıktı. Bu vesileyle ülkemizin bölünmez bütünlüğü için şahadete yürüyen başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere tüm Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

“14 YIL BOYUNCA ÇOK ÇALIŞTIK GAYRET ETTİK”

Ak Parti’nin hedeflerine değinen Doğanay, “Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi "Dün, dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait şimdi yeni söylemek lazım” diyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Bizim hedefimiz; 29 Ekim 1923’te kurulan cumhuriyetimizi ileri seviyeye taşıyarak güçlendirecek, 23 Nisan 1920 ruhunu da Türkiye’ye yeniden kazandırmaktır. Allah’a hamdolsun bu iki mücadeleyi başarıyla bugünlere getirdik. 14 yıl boyunca çok çalıştık gayret ettik. Mücadele ettik. Türkiye’yi belli bir noktaya taşıdık. Kasım 2002’de iktidar görevini devraldığımızda üzerinde kara bulutlar dolaşan yorulmuş karamsar bir Türkiye vardı. Ekonomi çok ağır bir krizin içindeydi. Türkiye bütün umutlarını para fonundan gelecek borçlara bağlamıştı. Borç verenler her ay gönderdikleri müfettişleri eliyle sadece ekonomiyi değil, siyaseti de kontrol etmek istiyorlardı. Bugün ise ekonomisiyle Türkiye artık Dünyada söz söyleyen, sözü dinlenen bir güçtür. 2016 yılını acısıyla, tatlısıyla geride bıraktık. Her bitiş yeni bir başlangıçtır, unutmayın güneşin batışı doğacağına dalalettir. Karanlığın sonu hep aydınlık, gecenin sonu şafaktır. İnanıyorum ki her ayrılıkta bir vuslattır. Bugün milletimizle birlikteyiz. Yarın da Allah ömür verirse yine milletimizle birlikte milletimizin içinde olacağız. Bugün gelinen noktada; yıllardır insanımızı kandırarak 12 Eylül darbesi mağduru edebiyatı yapanlara inat, Yeni Türkiye'nin Yeni Anayasasının yapılması mücadelesi verilmektedir. Ve tüm engellemelere rağmen de 2017 yılı insanımızın sabırsızlıkla beklediği yeni Anayasanın çıkmasıyla başlayacaktır. Güzel günler ülkemizi bekliyor. 2017 yılının Yeni Türkiye sevdamızın gerçekleşeceği, hem ülkemizin hem de insanlığın barış, huzur ve refah içinde yaşayacakları bir yıl olmasını diliyorum. Rabbim bizi doğru yoldan ayırmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz açık olsun" şeklinde konuştu.