Pazar günü yapılacak referandum ile ilgili kararın millete ait olduğunu söyleyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Boluluları sandığa davet etti.

Haber: BMA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili referandumda artık kararın millette olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Biz 47 gündür kapı kapı dolaşarak insanımıza doğruları anlattık. Korsan broşürler yerine, partimizin logosu ile bastırdığımız "Neden Evet" denmesini gerektiren kitapçık ve broşürlerimizi halkımıza dağıtarak onların desteğini istedik. Çünkü bizim bu ülkeye dair bir derdimiz, bir sevdamız var. Biz istiyoruz ki; bu ülkede darbeler son bulsun. Koalisyonlarla ülkemize zaman kaybettirmeyelim. Meclise de Hükümete de güvenoyunu Halk sandıkta versin. İcraatçı Hükümetler iş başına gelsin. Daha hızlı şekilde kararlar alınsın ve uygulansın. Ülkemizin ekonomik büyümesi hızlansın. Güvenli ve huzurlu bir Türkiye olsun. Bölgesinde ve dünyada lider ve öncü ülke olalım. Darbelerle kesintiye uğrayan veya vesayet odaklarının güdümünde olmayan daha güçlü bir demokrasimiz olsun. Cumhurbaşkanına, yardımcılarına ve bakanlara cezai sorumluluk gelsin. Bağımsız ve tarafsız bir yargıya kavuşalım. İşte bu yüzden biz Evet diyoruz ve Bolu Halkına da istikrar için, istikbalimiz için Bolu'dan güçlü bir evet çıkması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"Sandık namustur"

Bolu Halkının görüşü ve tercihi ne olursa olsun mutlaka sandığa gitmesi çağrısında da bulunan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Demokrasi sandıkta başlar ve sandıkta tecelli eder. Sandık namustur. Sandığa gidip oy kullanmak ve sandığa sahip çıkmak her Türk vatandaşının görevidir. Biz sürecin başından beri söylüyoruz; evet diyen de başımızın tacı, hayır diyen de. Sonuçta biz 15 yıldır Halkımızın kararına hep saygı duyduk. Duymaya da devam edeceğiz. Buradan Bolululardan isteğim; 16 Nisan günü tercihi ne olursa olsun sandığa giderek, iradesini sandığa yansıtmalarıdır" diye konuştu.