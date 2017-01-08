Doğanay hastaları ihmal etmiyor

Doğanay'dan anlamlı ziyaret Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Bolu Ak Parti teşkilatı, ilimizde yaşayan ALS hastası Osman Durmuş'u ziyaret etti.

Haber: Erol Değirmenci

Dünya'da oldukça ses getiren ve henüz bir tedavisi bulunmayan ALS hastalığına yakalanmış olan Bolulu vatandaşımız Osman Durmuş'a Ak Parti İl Teşkilatı anlamlı bir ziyarette bulundu. Hasta ziyaretine Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, Gerede İlçe Başkanı Ali Şafak ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar katıldı. Hastanın durumu ile yakından ilgilenen Ak Partililer aile ile sohbet edip sorunlarını dinledikten sonra geçmiş olsun dileklerini ilettiler.