Doğanay, Hataylı Başkanları ziyaret etti

İlk olarak Reyhanlı AK Parti İlçe Başkanı Musa Yüksekgönül, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından misafir edilen Doğanay ve beraberindekiler, bir dizi ziyarette bulundu.

AK Parti İl Kadın ve Gençlik Kolları tarafından organize edilen yardım tırını teslim etmek için Suriye sınırında bulunan Hatay ilimizin Reyhanlı ilçesine giden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kazım Konak burada bir dizi ziyaretlerde bulundular.

Ziyarette bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan kucak dolusu selamlar getirdik. Buraya gelmemizin asıl sebebi; kanın ve göz yaşının hakim olduğu, çocukların ve anaların ağladığı, insanların zulüm gördüğü Suriye gerçeğidir. Buradaki insanlar, sizlerin ve de bizlerin akrabaları. Hemen sizin yanı başınızda. Elinizi uzattığınızda onlara dokunabilecek kadar yakın bir yerde bu zulüm yaşanıyor. Onları, Türkiye'ye sığındıkları ilk anda siz karşılıyorsunuz. Burada siz onlara; kucağınızı, gönlünüzü ve evinizi açıyorsunuz. Türk insanının merhamet duygusunu burada siz ilk onlara gösteriyorsunuz. Sizin buradan uzattığınız o eli bizim de Bolu'dan uzatma zorunluluğumuz var. Bu insanların kimisi bizim soydaşımız kimisi de Müslüman kardeşimiz. Aynı toprağın insanıyız. Bolu'da Kadın ve Gençlik Kollarımızın düzenlediği yardım organizasyonu için buraya geldik. Burada muhacirine ensar olan bir kapısınız. Sizlerin sayesinde katkı vermek için biz de çaba sarf ediyoruz. Reyhanlı'nın 60 bin nüfusu var fakat 120 bin kişiye ev sahipliği yapıyorsunuz. Burada yaşayan insanımız kesin cennetlik. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerin bu yaptıklarını burada yakından görünce de bizim hiç bir şey yapmadığımızın farkına vardım. Biz işin kolay tarafındayız. alıyoruz, gönderiyoruz. Asıl yük sizde. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki gelmişiz. Biz buraya geldiğimiz ilk andan itibaren Başkanlarımızın da misafirperverliği ile sanki kendi evimizdeymişiz gibi rahatız" dedi.

Arap coğrafyasında yakılan Arap Baharı ateşine de dikkat çeken Doğanay; "Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi; Fas'tan başlayarak Libya, Suriye, Irak gibi Arap coğrafyasında yaktıkları Arap Baharı ateşini Türkiye'nin ortasına atmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu yüzden İslam'ın son kalesi olan Türkiye güçlü olmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Bolu Teşkilatını Reyhanlı'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Musa Yüksekgönül de; "Bolu Teşkilatımızın kıymetli Başkanlarını ilçemizde ağırlamaktan son derece memnunuz. Yardım tırlarını buraya kadar getirerek, kendi elleriyle yardımları dağıtma içinde olduklarını da yakinen gördüm. Burada tüm Türkiye'den gelen insanımıza kucak açma telaşı ve sorumluluğundayız" şeklinde konuştu.

Ardından Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi'yi ziyaret eden Doğanay ve beraberindekiler, burada Reyhanlı Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Bolu'dan gelen yardım için Doğanay ve Bolu Halkına teşekkür eden Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi; "Bolu teşkilatımız bugün, Suriye'de savaşta mağdur olan ve göz yaşı döken insanlara yardım elini uzatmak için ilçemize geldiler. Bolu'dan getirdikleri yardımları en kısa zamanda hem İdlib bölgesine hem de Halep bölgesine ulaşmasına bizlerde katkı sağlayacağız. Bolu AK Parti Teşkilatımıza ve Bolululara yaptıkları bu yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Biz burada Suriyelilerle iç içe yaşıyoruz ve çok mağdur olan insan var. Bu insanlara 2011 yılından bu yana Türk insanı el uzattı. Bundan sonra da bu eli uzatmaya devam etmelerini istiyorum" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kazım Konak son olarak AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç ve AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Okay'ı ziyaret ettiler.