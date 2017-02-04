AK Parti İl Başkanlığına ait aracın ekonomik ömrünü tamamlaması ve ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle Partiye 0 kilometre araç alma sözü veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, sözünü tuttu

İl Danışma Meclisi öncesi 2017 model VIP aracı partinin hizmetine soktu.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Aralık ayında gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi öncesi Partililere; partinin hizmetinde kullanılmak üzere 0 kilometre VIP araç alma sözünü veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Şubat ayı İl Danışma Meclisi öncesi aracı aldı.

Partiye ait minibüsün ekonomik ömrünü tamamlaması, ihtiyaca cevap vermemsi üzerine eski aracı Aralık ayında gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi öncesi satarak, Danışma Meclisinde Partililere yaptığı konuşmada, 0 kilometre VIP tarzı bir aracı Partiye kazandıracağı sözü veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, sözünü tuttu.

AK Parti İl Başkanlığı adına alınan 2017 model 0 kilometre Wolksvagen Carevelle marka 8+1 koltuk kapasiteli aracı Şubat ayı İl Danışma Meclisi öncesinde satın alan Doğanay, böylelikle bir yandan mülkiyeti Partiye ait yeni hizmet binası inşaatını tüm hızıyla devam ettirirken, bir yandan da Partililere yeni bir araç kazandırmış oldu.