  • BIST 89.475
  • Altın 144,501
  • Dolar 3,6734
  • Euro 3,9498
  • Bolu 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C

Doğanay sözünü tuttu

»
Doğanay sözünü tuttu
AK Parti İl Başkanlığına ait aracın ekonomik ömrünü tamamlaması ve ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle Partiye 0 kilometre araç alma sözü veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, sözünü tuttu

İl Danışma Meclisi öncesi 2017 model VIP aracı partinin hizmetine soktu.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Aralık ayında gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi öncesi Partililere; partinin hizmetinde kullanılmak üzere 0 kilometre VIP araç alma sözünü veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Şubat ayı İl Danışma Meclisi öncesi aracı aldı.

Partiye ait minibüsün ekonomik ömrünü tamamlaması, ihtiyaca cevap vermemsi üzerine eski aracı Aralık ayında gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi öncesi satarak, Danışma Meclisinde Partililere yaptığı konuşmada, 0 kilometre VIP tarzı bir aracı Partiye kazandıracağı sözü veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, sözünü tuttu.

AK Parti İl Başkanlığı adına alınan 2017 model 0 kilometre Wolksvagen Carevelle marka 8+1 koltuk kapasiteli aracı Şubat ayı İl Danışma Meclisi öncesinde satın alan Doğanay, böylelikle bir yandan mülkiyeti Partiye ait yeni hizmet binası inşaatını tüm hızıyla devam ettirirken, bir yandan da Partililere yeni bir araç kazandırmış oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AK PARTİ GEREDE KÖYLERİNDE05 Şubat 2017 Pazar 11:32
  • “SIRADIŞI MÜCEVHER GÜNLERİ” BOLU’DA05 Şubat 2017 Pazar 11:25
  • Yöresel lezzetler ve kalite bir arada05 Şubat 2017 Pazar 10:57
  • KARACASU PROJESİ PAYLAŞILDI05 Şubat 2017 Pazar 09:12
  • 4 kişi yaralandı05 Şubat 2017 Pazar 08:19
  • OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ ADLİYEDE ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ05 Şubat 2017 Pazar 07:13
  • Milleti canından bezdirdiler04 Şubat 2017 Cumartesi 16:27
  • “Türkiye üzerinde plan yapanlar hizaya gelecekler"04 Şubat 2017 Cumartesi 15:22
  • Bakan Faruk Özlü, "Atatürk ile İsmet Paşa arasında bile uyumsuzluk vardı"04 Şubat 2017 Cumartesi 15:13
  • ARASTAYA DESTEK TİRYAKİ’DEN04 Şubat 2017 Cumartesi 13:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim