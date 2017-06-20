Doğanay’dan Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Haber: BMA

Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay mesajında şu sözlere yer verdi: "Bir ömürlük zamana eşdeğer ve Kuran'ın yeryüzüne indirildiği gece olan Kadir Gecesi; kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması ve manevi huzurumuzun artması için dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir.

Kadir gecesi, gelişiyle birlikte mana âlemimizi, gönül ve iç dünyamızı zenginleştiren pek çok hayırlarla dolu olayların meydana geldiği önemli gecelerden biridir. Bu ayda, Yüce Kuran’ın insanlık âlemine manen ve madden inmesi ne kadar önemli ise onun gönül dünyamıza inmesi ve davranışlarımıza yansıması da bir o kadar önemlidir. İnsan olarak bizi adalete, hakka, ahlaka ve erdemliğe davet eden, rahmet yüklü Yüce Kitabımız Kuran’la olan bağımızı, akıl ve yürek gücümüzle arttırmamız ve kuvvetlendirmemiz gerekmektedir. Artık her türlü hırs, kişisel çekişme ve kavgalardan uzak duralım. Bu güzel vatanda birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimiz ve çevremizdeki ülkelerde yaşayan tüm Müslümanlar ve hatta tüm insanlar için sevginin, barışın ve huzurun egemen olması en büyük dileğimizdir. Ancak bu sayede, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin kıymetini, ona hak ettiği şekilde verebiliriz. Bu vesile ile başta tüm Bolulu hemşerilerim olmak üzere tüm İslam Âleminin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyorum. İslam Dünyasının geçmekte olduğu sıkıntılı süreçten en kısa zamanda kurtulmasını, akan kan, gözyaşı, zulüm, baskı ve şiddetin bir an önce durmasını ve Ramazan Bayramına mutlulukla erişebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”