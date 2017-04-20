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Doğanay'dan Kutlu Doğum Haftası Mesajı

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Doğanay'dan Kutlu Doğum Haftası Mesajı
Kutlu Doğum Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, bir ve beraber olarak kenetlenmemiz gerektiğine dikkat çekerek tüm İslam Aleminin Kutlu Doğum Haftasını tebrik etti.

Haber: BMA

Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "Alemlerin Efendisi Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) kutlu doğumu, kargaşayla baş etmeye çalışılan cahiliye devrinde bu coğrafyada bütün güzelliklerin doğuşu ve müjdelenişidir. Peygamber Efendimizin kutlu doğumu, örnek hayatı, nurlu yolu, bizlerin yolunda önümüzü aydınlatan bir ışık olmuştur.

Peygamberimiz, hayatının her anıyla Allah'a gönülden bağlanmanın, onun emir ve yasaklarını aşkla yaşamanın, onun rızasını her şeyin üstünde görmenin, insana sırf insan olduğu için sevgi ve saygı duymanın, zulme ve kötülüğe karşı durmanın, doğruluk ve adaletten asla ayrılmamanın, sabrın, merhametin, alçak gönüllülüğün, kısaca en güzel ahlakın canlı örneğidir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğumu, elbette ki yeryüzünün en önemli hadisesidir. O'nun doğumunu anmaktan asıl gaye getirmiş olduğu yüce ahlak prensiplerini hatırlamak ve bu hususlarda kendisine uyma azmimizi tazelemektir.

Bu noktada Peygamberimizin hayatı, nasihatleri daha da iyi hatırlanmalıdır. Yüce dinimiz İslamiyet'in getirdiği ve Peygamber Efendimizin bizlere sunduğu hoşgörü ortamı içerisinde, gerek dünya genelinde, gerekse de ülkemizde bir ve beraber olarak kenetlenmemiz gerekmektedir.

Kutlu Doğum Haftası'nda arzumuz; bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hz. Peygamberin, bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini anlamak, O'nun ortaya koyduğu örnek ahlakı özümsemek, O'na duyulan derin sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmaktır.

Kutlu Doğum Haftası gibi önemli bir haftada dinimizin buyurduğu değerlerin gelecek nesillere heyecan ve coşkudan ödün vermeden aktarıldığını görmek en büyük temennimizdir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bizlere sunduğu merhamet ve şefkat vurgusunun tüm yaralara merhem olması, merhametin ve şefkatinin, hayatımızın her alanına etkin kılmamız temennisi ile tüm İslam Aleminin Kutlu Doğum Haftasını tebrik ederim." ifadelerini kullandı

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