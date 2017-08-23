eryaman escort , ankara escort, ankara escort
  • BIST 108.953
  • Altın 144,354
  • Dolar 3,4810
  • Euro 4,1079
  • Bolu 14 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C

Doğantepespor umut verdi

»
Doğantepespor umut verdi
Kamp çalışmalarını Bolu’da sürdüren BAL Ligi temsilcisi Başiskele Doğantepespor, önceki gün ikinci hazırlık maçında Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile 1-1 berabere kaldı Doğantepespor umut verdi

Kamp çalışmalarını Bolu’da sürdüren BAL Ligi temsilcisi Başiskele Doğantepespor, önceki gün ikinci hazırlık maçında Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile 1-1 berabere kaldı Doğantepespor umut verdi

NET FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Bolu kampında hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Başiskele Doğantepespor, ilk hazırlık maçında Kaynaşlı ekibine 1-0 kaybetmişti. Bordo Mavililer, önceki gün ise Fenerbahçe Topuk Yaylası’ndaki tesislerde İstanbul Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine oran ile daha iyi bir oyun ortaya koyan Doğantepespor, hücum oyuncuları Orhan, Onur, Recep Serkan ve Sercan ile net gol pozisyonları bulmayı başarırken, bu pozisyonları ise değerlendiremedi.  Maçın ilk yarısında genel olarak kanatlardan etkili olmaya çalışan Doğantepe skoru değiştiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Başiskele Doğantepespor, maçın ikinci yarısına da etkili başladı. Bordo Mavililer rakibine defansta geçit vermezken, kanatlardan etkili ataklar geliştirdi. Günün yıldızı Orhan Şenmemiş, sağ kanattan bindirmeleri ile rakiplerine zorlu anlar yaşattı. Defansta ise Emirhan, Murat, Volkan ve Sercan’ın uyumu teknik heyeti memnun etti. Maçın 75’nci dakikasında oyuna sonradan giren Enes Sülün’ün müthiş frikik golü ile Başiskele Doğantepespor skoru 1-0 yaptı. Teknik patron Naci Keleş son 15 dakika kala genç oyunculara şans verdi. Maçın 80’inci dakikasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor’da Vedat ile duran toptan bir gol bularak 1-1 eşitliği sağladı. Karşılaşma karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi.

BAŞKAN ÇOK UMUTLU

Önceki gün Bolu’da kamp yapan Başiskele Doğantepespor Kulüp Başkanı Ertan Demirhan, önceki gün ikinci maçına çıkan Başiskele Doğantepespor’un Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda oynadığı Beyköy Yeni Çarşıspor maçını izledi. Maçın başından sonuna kadar büyük bir heyecan içinde maçı takip eden Demirhan, 1-1 berabere biten maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı. Başkan Demirhan, “ Bolu kampımız istediğimiz gibi iyi gidiyor. Yorucu idmanlar sonrası takım olarak hazır duruma geliyoruz. Beyoğlu Yeni Çarşıspor karşısındaki ortaya koyulan futbolumuz beni oldukça mutlu etti. Kamp ve hazırlık maçları sonrasında daha iyi duruma geleceğiz” dedi.

DOĞANTEPESPOR: 1

BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR: 1

SAHA: Düzce Topuk Yaylası

HAKEMLER: Ahmet Elaslan **, Sedat Cengiz **, Engin Eryılmaz **

DOĞANTEPESPOR: Önder *** (Melih **), Emirhan ***, Murat ***, Volkan ***, Sercan ****, Orhan ****, Furkan ***, Denis ***, Onur ** (Enes Sülün ***), Recep Serkan ** (Mustafa Öztürk *), Mert ** (Umut Cebe *)

BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR: Seyitcan ***, Emirhan **, İskender ** (Fatih *), Hakan Yazıcı *** (Oğuz *), Hakan Kökçü * (Cüneyt **), Murat Çakal ***, Kerem **, Uğur Arda **, Cihat  (Gökay *), Vedat ***

GOLLER: Enes Sülün Dk. 75, Vedat Dk. 80

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğantepespor umut verdi23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:27
  • Boluspor Plakayı tutturdu22 Ağustos 2017 Salı 14:24
  • “Gereksiz top kayıpları bize çok pahalıya mal oldu”22 Ağustos 2017 Salı 14:19
  • Bolu Amatör ilk toplantısını gerçekleştirdi22 Ağustos 2017 Salı 14:15
  • Liglere İsim Sponsoru aranıyor22 Ağustos 2017 Salı 14:12
  • İl Özel İdareden Amatör’e büyük destek22 Ağustos 2017 Salı 14:03
  • TFF 1.LİG 2.HAFTA DEĞERLENDİRMESİ22 Ağustos 2017 Salı 14:01
  • 1 hata 3 puanı götürdü21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:04
  • Atlı Okçuluk festivale damga vurdu21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:49
  • Adapazarıspor-Bigaspor:1-121 Ağustos 2017 Pazartesi 15:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim