Kamp çalışmalarını Bolu’da sürdüren BAL Ligi temsilcisi Başiskele Doğantepespor, önceki gün ikinci hazırlık maçında Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile 1-1 berabere kaldı Doğantepespor umut verdi

Kamp çalışmalarını Bolu’da sürdüren BAL Ligi temsilcisi Başiskele Doğantepespor, önceki gün ikinci hazırlık maçında Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile 1-1 berabere kaldı Doğantepespor umut verdi

NET FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Bolu kampında hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Başiskele Doğantepespor, ilk hazırlık maçında Kaynaşlı ekibine 1-0 kaybetmişti. Bordo Mavililer, önceki gün ise Fenerbahçe Topuk Yaylası’ndaki tesislerde İstanbul Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine oran ile daha iyi bir oyun ortaya koyan Doğantepespor, hücum oyuncuları Orhan, Onur, Recep Serkan ve Sercan ile net gol pozisyonları bulmayı başarırken, bu pozisyonları ise değerlendiremedi. Maçın ilk yarısında genel olarak kanatlardan etkili olmaya çalışan Doğantepe skoru değiştiremedi ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Başiskele Doğantepespor, maçın ikinci yarısına da etkili başladı. Bordo Mavililer rakibine defansta geçit vermezken, kanatlardan etkili ataklar geliştirdi. Günün yıldızı Orhan Şenmemiş, sağ kanattan bindirmeleri ile rakiplerine zorlu anlar yaşattı. Defansta ise Emirhan, Murat, Volkan ve Sercan’ın uyumu teknik heyeti memnun etti. Maçın 75’nci dakikasında oyuna sonradan giren Enes Sülün’ün müthiş frikik golü ile Başiskele Doğantepespor skoru 1-0 yaptı. Teknik patron Naci Keleş son 15 dakika kala genç oyunculara şans verdi. Maçın 80’inci dakikasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor’da Vedat ile duran toptan bir gol bularak 1-1 eşitliği sağladı. Karşılaşma karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi.

BAŞKAN ÇOK UMUTLU

Önceki gün Bolu’da kamp yapan Başiskele Doğantepespor Kulüp Başkanı Ertan Demirhan, önceki gün ikinci maçına çıkan Başiskele Doğantepespor’un Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda oynadığı Beyköy Yeni Çarşıspor maçını izledi. Maçın başından sonuna kadar büyük bir heyecan içinde maçı takip eden Demirhan, 1-1 berabere biten maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı. Başkan Demirhan, “ Bolu kampımız istediğimiz gibi iyi gidiyor. Yorucu idmanlar sonrası takım olarak hazır duruma geliyoruz. Beyoğlu Yeni Çarşıspor karşısındaki ortaya koyulan futbolumuz beni oldukça mutlu etti. Kamp ve hazırlık maçları sonrasında daha iyi duruma geleceğiz” dedi.

DOĞANTEPESPOR: 1

BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR: 1

SAHA: Düzce Topuk Yaylası

HAKEMLER: Ahmet Elaslan **, Sedat Cengiz **, Engin Eryılmaz **

DOĞANTEPESPOR: Önder *** (Melih **), Emirhan ***, Murat ***, Volkan ***, Sercan ****, Orhan ****, Furkan ***, Denis ***, Onur ** (Enes Sülün ***), Recep Serkan ** (Mustafa Öztürk *), Mert ** (Umut Cebe *)

BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR: Seyitcan ***, Emirhan **, İskender ** (Fatih *), Hakan Yazıcı *** (Oğuz *), Hakan Kökçü * (Cüneyt **), Murat Çakal ***, Kerem **, Uğur Arda **, Cihat (Gökay *), Vedat ***

GOLLER: Enes Sülün Dk. 75, Vedat Dk. 80