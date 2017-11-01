 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 112.743
  • Altın 156,539
  • Dolar 3,8181
  • Euro 4,4352
  • Bolu 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C

Domuz sanıp vurmuş

»
Domuz sanıp vurmuş
Bolu’nun Mengen ilçesinde geçtiğimiz ay parçalanmış cesedi bulunan Zeki Öztürk’ün ilk başta ayı saldırısına uğradığı tahmin edilirken, kendisinin bir arkadaşı tarafından vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Haber: Erol Değirmenci

Olayın aydınlanmasından sonra Öztürk’ü domuz sanarak vurduğunu itiraf eden Mustafa Çetin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz ay ilimiz Mengen ilçesi Gözecik Köyü’nde meydana geldi. Mantar toplamak için evinden ayrılan evli ve 3 çocuk babası olan Zeki Öztürk’ten uzun süre haber alınamadı. Aile bireyleri Öztürk için endişelenip Jandarma ekiplerine haber verdi. Çevrede arama başlatan ekipler Öztürk’ün parçalanmış cesedine ulaştı. Tahminlere göre ayı saldırısı yüzünden ölen Öztürk’ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside ise beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Öztürk’ün ensesinde saçma çıktı. Otopsi raporunun ardından olay hakkında soruşturma başlatan ekipler katil zanlısını aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda Öztürk’ün arkadaşı, Mustafa Çetin suçunu itiraf etmesi üzerine gözaltına alındı.

Çetin, verdiği ifadede av sırasında Öztürk’ü domuz sanıp ateş ettiğini iddia ederken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çetin ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni toptancı halinde sona gelindi01 Kasım 2017 Çarşamba 12:15
  • Genel Merkez 11 Kasım’da açılıyor01 Kasım 2017 Çarşamba 12:07
  • Bütçe Görüşmeleri başladı01 Kasım 2017 Çarşamba 11:27
  • 168 Fidan İmam Hatip Ortaokulu’nda can buldu01 Kasım 2017 Çarşamba 11:22
  • “Spekülasyonlar yapılmaktadır”01 Kasım 2017 Çarşamba 11:18
  • Iraklı sürücüye trafik cezası01 Kasım 2017 Çarşamba 10:21
  • Otogaz da zamlardan nasibini aldı01 Kasım 2017 Çarşamba 10:12
  • Holdinge şafakta FETÖ baskını01 Kasım 2017 Çarşamba 09:24
  • -3 derece geliyor01 Kasım 2017 Çarşamba 09:20
  • Özcan o sözler için konuştu01 Kasım 2017 Çarşamba 00:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim