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Dörtdivan, %90,36 ile rekor kırdı

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Dörtdivan, %90,36 ile rekor kırdı
Pazar günü yapılan referandum sonuçlarına göre Dörtdivan, “Evet” oyları oranıyla Bolu’da rekor kırdı.

 

 

Haber: BMA

Pazar günü yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarına göre Dörtdivan, %90.36 oranında “Evet” çıkması ile Bolu’daki ilçeler arasında rekor kırarak birinci oldu. 5.262 seçmenin bulunduğu Dörtdivan’da 4.602 seçmen oy kullanırken, kullanılan oyların 4.533’ü geçerli sayıldı.

Alınan bu önemli başarıdan sonra ilçede coşkulu bir kutlama gerçekleştiren ve sonuçtan oldukça memnun olan Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, “Referandum kararı alındığı günden bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile vatandaşlarımıza bu değişikliğin gerekliliğini anlattık. Ve çok şükür bugün ülkemiz başta olmak üzere ilimiz de güçlü bir şekilde ‘Evet’ dedi. Bolu ilçelerine baktığımızda ise en yüksek oy oranına %90,36 ile Dörtdivan ulaştı. Bu önemli oy oranı ile bizleri ilimizde birinci yapan halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

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