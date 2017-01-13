  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Bolu -4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -11 °C

DÖRTDİVAN İÇİN YENİ YATIRIM SİNYALİ

»
DÖRTDİVAN İÇİN YENİ YATIRIM SİNYALİ
Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu Ankara ile temaslarda bulunarak, Dörtdivan’a eğitim yatırımı kazandırmak için bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, Ankara temasları kapsamında İl Genel Meclis Üyesi Dursun Fidan ile birlikte T.C İç İşleri Bakanlığında Genel Sekreter olan Hemşerimiz Ekrem Canalp 'ı ve Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki'yi makamında ziyaret etti.

 

Başkan Uzunoğlu ayrıca, Ankara Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki'yi Hamam Önü çalışma ofisinde ziyaret ederek, Dörtdivan'a yapılması kararlaştırılan Sağlık Ocağı Karşısındaki eski ilkokulun yıkılacağı ve yerine 3 katlı 12 derslikli bir okulun yapımı için istişare de bulundu.

 

Konu ile ilgili olarak konuşan Başkan Uzunoğlu, “Mevcut ilkokulumuz ömrünü doldurmuş bulunmakta olup oldukça eski ve kapasite bakımından da yetersiz durumda. İnşallah bu okulumuzu yıkıp yerine 3 katlı 12 derslikli, ilçemize yakışan, modern bir okul yapmak istiyoruz. Eğitime yapılan tüm yatırımların bu ülkenin, Bolu’nun ve Dörtdivan’ımızın geleceği açısından en önemli, en anlamlı yatırımlar olduğunun bilincinde olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Dörtdivan’ımız için hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni sinema hayırlı olsun13 Ocak 2017 Cuma 13:28
  • Taş Gidiyor Mu?13 Ocak 2017 Cuma 12:29
  • Bakan taslağı açıkladı13 Ocak 2017 Cuma 12:20
  • Şok tutuklama13 Ocak 2017 Cuma 12:11
  • Bolu engellilere ne kadar yardım yapıldı?13 Ocak 2017 Cuma 12:00
  • 3 PKK’lı daha13 Ocak 2017 Cuma 11:07
  • Kaş yaparken göz çıkarttılar13 Ocak 2017 Cuma 10:51
  • DÖRTDİVAN İÇİN YENİ YATIRIM SİNYALİ13 Ocak 2017 Cuma 10:04
  • Rakam Hutbe’de açıklandı13 Ocak 2017 Cuma 10:02
  • ALLAR’IN İNADI ONAYI GETİRDİ13 Ocak 2017 Cuma 09:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim