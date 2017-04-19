Dörtdivan rekorlar listesine girdi

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen referandumda Bolu'nun Dörtdivan ilçesi yüzde 90,36 evet oyu vererek Türkiye'de ilk 10 ilçenin arasına girdi.

HABER: Erol Değirmenci

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Halkoylaması ülkemizde seçmenlerin yüzde 51,4'ünün evet oyuyla kabul edildi. Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın memleketi olan Bolu'nun Gerede ve Dörtdivan ilçesi, kabul edilen anayasa değişikliğine rekor bir katılımla evet dedi. Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri evet veren ilçeler arasında Dörtdivan yüzde 90,36 oy oranı ile dokuzuncu sırada yer aldı.

Ülke genelinde yüzde 90 ve üzeri evet oyu verilen ilk 10 ilçe şu şekilde sıralandı:

Urfa/Harran: 96,83

Adıyaman/Sincik: 96,29

Elazığ/Palu: 92,15

Malatya/Kale: 91,88

Muş/Hasköy: 91,3

Erzurum/Pazaryolu: 91,16

Sivas/Doğanşar: 90,66

Trabzon/Hayrat: 90,65

Bolu/Dörtdivan: 90,36

Nevşehir/Acıgöl: 90,00