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Dörtdivan'da 17. Dağ Maratonu

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Dörtdivan'da 17. Dağ Maratonu
Dörtdivan Köroğlu dağlarında Bolu Valiliği, Dörtdivan Kaymakamlığı ve Dörtdivan Belediyesi’nin destekleri ile 17. Anadolu Dağ Maratonu düzenlenecek.

Haber: BMA

Dörtdivan Köroğlu dağlarında kısa adı DASK olan Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneği tarafından bu yıl 17. Anadolu Dağ Maratonu (ADAM) 07 - 08 Temmuz 2017 da Dörtdivan Çetikören Yaylası Kapaklı mevkiinde düzenlenecek. Dörtdivan da iki gün sürecek yarışmalarda farklı zorluk derecelerindeki dört parkurda, ikişer kişilik takımlar yürüyecek. Hem profesyonel, hem de amatör doğaseverleri buluşturan ve rota olarak 3 yıldır Dörtdivan Köroğlu Dağları seçilen ADAM için son başvuru tarihi ise 30 Haziran 2017.

Kamp alanının herkese açık olduğu yarışmayı yakından izlemek, yarışmacıların heyecanını paylaşmak, kamp yapmak ve ödül töreninde onların başarılarını kutlamak isteyenlerin yarışmaya izleyici olarak katılabilecekleri, doğadaki performanslarını denemek isteyenlerin ise yarışmacı olarak mücadeleye katılabilecekleri ifade edildi. Sporseverlerin ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için www.dask.org.tr adresini ziyaret edebilecekleri belirtildi.

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