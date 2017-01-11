Dörtdivan’ın aslan timi iş başında

Dörtdivan'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışına rağmen, Dörtdivan Belediyesi ekipleri, durmak bilmeden karla mücadeleye devam ediyorlar.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken Dörtdivan Belediye ekipleri karla mücadeleye aralıksız devam ediyor. Gelen ihbarlara anında müdahale eden ekipler karla mücadelede etkin rol oynuyor.

Yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları Dörtdivan'ı etkisi altına alırken, Belediye ekipleri yolları açık tutmak için 7/24 gayret sarf ediyor. Belediye ekipler akşam saatlerinden itibaren başlayan ve halen devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdürerek, olumsuz koşulların oluşmaması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı kapalı mahalle olmamakla birlikte ekipler, 2 JBS Kepçe ,Greyder ve Ford Kamyon Kar küreme bıçağıyla, Adakınık, KargıBayramlar, Çitler, Deveciler, Hacetler ve Bayramlar Mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uznuoğlu, “ilçemizi etkisi altına alan yoğun kar yağışından ötürü vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Saat kaç olursa olsun, ekiplerimiz çalışıyor ve hiçbir yolumuzun kapanmaması için mücadele veriyorlar. Dörtdivan Belediyesinin çalışkan personeline de ayrıca teşekkür ediyorum. Karla mücadelemiz aralıksız devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)