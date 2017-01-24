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Doruk, hakkındaki iddialara cevap verdi

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Doruk, hakkındaki iddialara cevap verdi
Bolu’da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Yrd. Doç. Dr. Bekir Kürşat Doruk, ders sırasında Aleviler için söylediği iddia edilen sözler hakkında çıkan haberlere ilişkin, “beni tanıyan hiç kimse böyle bir şey yapmayacağımı bilir”

Geçtiğimiz günlerde hakkında Aleviler ile ilgili, "Aleviler dine dair her şeyi yanlış anlamış, Aleviler içki içip sapıtıyorlar" dediği iddiasıyla basında yer alan Yrd. Doç. Dr. Bekir Kürşat Doruk, “Ehli Beyt'e sevgiyi kendilerine yol olarak seçen alevi inancını benimseyen arkadaşlarımı aşağılamak aklımın ucundan geçmez” dedi.

"İçki içen insanların sapıtması" teriminin inanç ve düşünce dünyasında yeri olmadığını ifade eden Doruk, “Ayrıca matematik dersinde önermeler dışında hiçbir konu işlemediğim iddiası da tamamen yanlış olup beni tanıyan öğrencilerimin de ders konularını tamamlamak noktasındaki hassasiyetime şahittir. Derste yaşanan çeşitli durumlar ya da güncel olaylar nedeniyle ders dışı yaptığım yorumlardan kimi zaman pişman olmuşumdur ve bu konuşmaları minimuma indirme gayreti içindeyim. Ancak bu yorumlar hiçbir zaman iddia edilen kapsamda olmadı. Bahsi geçen sınav sorusunda ise asla hiç kimseyi rencide edici bir mesaj vermeyi düşünmedim. Zaten kişilerin yaşam tarzlarına müdahaleyi de düşünsel olarak doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

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