  • BIST 99.271
  • Altın 141,473
  • Dolar 3,5387
  • Euro 3,9436
  • Bolu 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 17 °C

Dostlukların temelleri Bolu’da atılıyor

»
Dostlukların temelleri Bolu’da atılıyor
Bolu'da, dostlukların temelleri gençlik kamplarında atılıyor.

Haber: Gökhan AKSOY

19 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Bolu’da düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerin ve kültürel faaliyetlerin yer aldığı gençlik kampları Ramazan dönemi ile başladı.

Gençlik Kamplarında okçuluk, tırmanma duvarı, kano, oryantiring gibi birbirinden farklı sportif faaliyetlerin yanı sıra; müzik, tiyatro, halk oyunları gibi zamanı değerli kılan etkinliklerden kültürel gezilere ve kişisel gelişim seminerlerine kadar pek çok aktivite olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından iki türlü kamplarla gençlere hizmet veriliyor. Doğa ve deniz kampları. Doğa kamplarında 8 il var. Bunlar; Bolu, Kastamonu, Trabzon, Osmaniye, Antalya, Kırşehir, Tokat ve Manisa’dır. Bolu kampında her dönemde 396 genç, toplamda da 9 dönemde 3564 genç ağırlanıyor. Türkiye genelinde 19.272 gence hizmet verdiği yeşil (doğa) kampları arasında ilimiz, ülkemizin kampa katılan toplam öğrencilerin %18,5’ini ağırlamakta ve kamplar arasında dönemsel ve toplamda birinci sırada. Gençleri kamp dönemleri süresince hayatları boyunca unutamayacakları bir dönem yaşayacaklar. Bakanlıkça ücretsiz olan Yaz Kampları 17 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında devam edecek. Bolu Aladağ'da ki doğa kampında hafta sonu itibarıyla misafirler ağırlanmaya başladı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tecrübeli Smaçör Bolu Belediyespor’da20 Haziran 2017 Salı 13:25
  • Anco Jansen'e Türkiye'den Talip Var20 Haziran 2017 Salı 13:21
  • Kale Ona Mı Emanet?20 Haziran 2017 Salı 13:18
  • Mehmet Uslu Şimşekli oluyor20 Haziran 2017 Salı 13:11
  • Erdi Yokuşlu, yeni takımını buldu20 Haziran 2017 Salı 13:07
  • Sebenspor ilk 8’i garantiledi20 Haziran 2017 Salı 13:06
  • Dörtdivan'da 17. Dağ Maratonu20 Haziran 2017 Salı 13:00
  • Dostlukların temelleri Bolu’da atılıyor20 Haziran 2017 Salı 12:32
  • Gollerin dağılımı nasıl?20 Haziran 2017 Salı 12:22
  • Malatyaspor 2 Temmuz’da Bolu’da toplanacak20 Haziran 2017 Salı 12:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim