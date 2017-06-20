Dostlukların temelleri Bolu’da atılıyor

Bolu'da, dostlukların temelleri gençlik kamplarında atılıyor.

Haber: Gökhan AKSOY

19 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Bolu’da düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerin ve kültürel faaliyetlerin yer aldığı gençlik kampları Ramazan dönemi ile başladı.

Gençlik Kamplarında okçuluk, tırmanma duvarı, kano, oryantiring gibi birbirinden farklı sportif faaliyetlerin yanı sıra; müzik, tiyatro, halk oyunları gibi zamanı değerli kılan etkinliklerden kültürel gezilere ve kişisel gelişim seminerlerine kadar pek çok aktivite olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından iki türlü kamplarla gençlere hizmet veriliyor. Doğa ve deniz kampları. Doğa kamplarında 8 il var. Bunlar; Bolu, Kastamonu, Trabzon, Osmaniye, Antalya, Kırşehir, Tokat ve Manisa’dır. Bolu kampında her dönemde 396 genç, toplamda da 9 dönemde 3564 genç ağırlanıyor. Türkiye genelinde 19.272 gence hizmet verdiği yeşil (doğa) kampları arasında ilimiz, ülkemizin kampa katılan toplam öğrencilerin %18,5’ini ağırlamakta ve kamplar arasında dönemsel ve toplamda birinci sırada. Gençleri kamp dönemleri süresince hayatları boyunca unutamayacakları bir dönem yaşayacaklar. Bakanlıkça ücretsiz olan Yaz Kampları 17 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında devam edecek. Bolu Aladağ'da ki doğa kampında hafta sonu itibarıyla misafirler ağırlanmaya başladı.