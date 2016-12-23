Düdük Alper Ulusoy'da

Haber: Uğur Balaban
24 Aralık Cumartesi günü saat:13.00’da oynanacak olan maçı İzmir Bölge hakemlerinden Alper Ulusoy yönetecek. Alper Ulusoy’a Volkan Nariç ve İbrahim Bozbey yardım edecek.
16.Haftanın Hakemleri;
23 Aralık Cuma
Büyükşehir Gaziantepspor - Eskişehirspor: Bülent Yıldırım
24 Aralık Cumartesi
Boluspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
Sivasspor - Adana Demirspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Samsunspor - Göztepe: Özgür Yankaya
25 Aralık Pazar
Denizlispor - Giresunspor: Caner Ak
Şanlıurfaspor - Manisaspor: Murat Özcan
Mersin İdmanyurdu - Bandırmaspor: Sarper Barış Saka
26 Aralık Pazartesi
Altınordu - Ümraniyespor: Çağatay Şahan