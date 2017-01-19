Düdük Arda Kardeşler'de

Boluspor TFF 1.Lig’in 18.haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Sivasspor-Boluspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4.hakemi ise Burak Taşkesen. Ligde haftanın hakemleri şöyle: 21 Ocak Cumartesi 13.00 Elazığspor-Manisaspor: Erkan Engin 15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor: Mustafa Öğretmenoğlu 16.00 Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: Serkan Tokat 18.30 Giresunspor-Altınordu: Emre Malok 22 Ocak Pazar 13.00 Bandırmaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek 13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor : Ali Şansalan 16.00 Sivasspor-Boluspor: Arda Kardeşler 18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: Özgüç Türkalp 23 Ocak Pazartesi 18.30 Adana Demirspor-Samsunspor: Süleyman Abay