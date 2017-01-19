Düdük Arda Kardeşler'de

Haber: Barış GÜZELTÜRK
Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4.hakemi ise Burak Taşkesen. Ligde haftanın hakemleri şöyle:
21 Ocak Cumartesi
13.00 Elazığspor-Manisaspor: Erkan Engin
15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: Serkan Tokat
18.30 Giresunspor-Altınordu: Emre Malok
22 Ocak Pazar
13.00 Bandırmaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek
13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor : Ali Şansalan
16.00 Sivasspor-Boluspor: Arda Kardeşler
18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: Özgüç Türkalp
23 Ocak Pazartesi
18.30 Adana Demirspor-Samsunspor: Süleyman Abay