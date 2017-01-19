  • BIST 82.922
  • Altın 147,004
  • Dolar 3,7952
  • Euro 4,0458
  • Bolu 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C

Düdük Arda Kardeşler'de

»
Düdük Arda Kardeşler'de
Boluspor TFF 1.Lig’in 18.haftasında oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Sivasspor-Boluspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4.hakemi ise Burak Taşkesen. Ligde haftanın hakemleri şöyle:

21 Ocak Cumartesi

13.00 Elazığspor-Manisaspor: Erkan Engin

15.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu: Serkan Tokat

18.30 Giresunspor-Altınordu: Emre Malok

22 Ocak Pazar

13.00 Bandırmaspor-Denizlispor: Bahattin Şimşek

13.00 Ümraniyespor-Şanlıurfaspor :  Ali Şansalan

16.00 Sivasspor-Boluspor: Arda Kardeşler

18.30 Göztepe-Büyükşehir Gaziantepspor: Özgüç Türkalp

23 Ocak Pazartesi

18.30 Adana Demirspor-Samsunspor: Süleyman Abay

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivasspor'un Boluspor Karşısında Galibiyeti Yok19 Ocak 2017 Perşembe 10:49
  • Başkan Özbağ'dan Spora Destek19 Ocak 2017 Perşembe 10:48
  • Ferhat Kiraz ya da Doka19 Ocak 2017 Perşembe 10:47
  • Efe Halil Kayserispor’da!..19 Ocak 2017 Perşembe 10:46
  • Abak'tan Çarıkçı'ya Hodri Meydan19 Ocak 2017 Perşembe 10:44
  • Emre ilk maçında asist yaptı19 Ocak 2017 Perşembe 10:43
  • Spor Toto'dan TFF 1'inci Lig'e cansuyu19 Ocak 2017 Perşembe 10:42
  • GS Store Bolu'daydı19 Ocak 2017 Perşembe 10:41
  • Kupada Tek İhtimal Var18 Ocak 2017 Çarşamba 12:12
  • YİNE AYNI MENAJER18 Ocak 2017 Çarşamba 11:43
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim