Düdük Birincioğlu’nda

Haber: Barış GÜZELTÜRK
Birincioğlu’nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Oğuz Terzi yapacak. Maçın 4.hakemi ise Ercan Hellaç olacak. TFF 1. Lig'in hafta içi mesaisinde görev alacak hakemler şöyle:
18 Nisan Salı
13.00: Bandırma- Göztepe: Serkan Çınar
15.30 Sivas-Ümraniye: Koray Gençerler
17.30 Adana Demirspor-Giresun: Emre Malok
18.30 Evkur Yeni Malatya-Eskişehir: Ali Palabıyık
19 Nisan Çarşamba
13.30 Altınordu- Boluspor: Bülent Birincioğlu
16.00 Mersin İY-Elazığ: Barış Şimşek
16.00 Denizli-Ş.Urfa: Suat Arslanboğa
18.00 Samsun- Manisa: Süleyman Abay
20 Nisan Perşembe
17.30 Büyükşehir Gaziantep-Balıkesirspor: Abdullah Yılmaz