Düdük Birincioğlu’nda

TFF 1.Ligde 28.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Altınorduspor-Boluspor maçında Bülent Birincioğlu düdük çalacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Birincioğlu’nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Oğuz Terzi yapacak. Maçın 4.hakemi ise Ercan Hellaç olacak. TFF 1. Lig'in hafta içi mesaisinde görev alacak hakemler şöyle:

18 Nisan Salı

13.00: Bandırma- Göztepe: Serkan Çınar

15.30 Sivas-Ümraniye: Koray Gençerler

17.30 Adana Demirspor-Giresun: Emre Malok

18.30 Evkur Yeni Malatya-Eskişehir: Ali Palabıyık

19 Nisan Çarşamba

13.30 Altınordu- Boluspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Mersin İY-Elazığ: Barış Şimşek

16.00 Denizli-Ş.Urfa: Suat Arslanboğa

18.00 Samsun- Manisa: Süleyman Abay

20 Nisan Perşembe

17.30 Büyükşehir Gaziantep-Balıkesirspor: Abdullah Yılmaz