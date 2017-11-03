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Düdük Sarper Barış Saka’da

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Düdük Sarper Barış Saka’da
TFF 1. Lig’in 11. haftasında Boluspor – Samsunspor arasında oynanacak maçı yönetecek hakembelli oldu. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek.

Haber: Gökhan Aksoy

Saka’nın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Gökmen Baltacı yapacak. Maçın 4.hakemi ise Mert Güzenge. TFF 1. Lig’in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 11. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

03 Kasım Cuma:

 

18.00 Gazişehir Gaziantep-GrandmedicalManisaspor: Alper Çetin

 

4 Kasım Cumartesi:

 

13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor: Abdullah Yılmaz

13.00 Elazığspor-Gaziantepspor: Çağatay Şahan

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan

15.30 Denizlispor-Altınordu: Onur Karabaş

 

5 Kasım Pazar:

 

13.00 Boluspor-Samsunspor: Sarper Barış Saka

13.00 İstanbulspor-BalıkesirsporBaltok: Abdulkadir Bitigen

15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü: Süleyman Abay

18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

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