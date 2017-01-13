Düdük Serkan Tokat'ta

TFF 1.Lig’in 17.haftasında bugün oynanacak olan Manisaspor-Boluspor maçını Ankara bölge hakemlerinden Serkan Tokat yönetecek.

Haber: Uğur BALABAN

TFF 1.Lig’in 17.haftasında oynanacak olan Manisaspor-Boluspor maçını Ankara bölge hakemlerinden Serkan Tokat yönetecek. Serkan Tokat’a Oğuz Terzi ve Mehmet Salim Mazlum yardım edecek. Dördüncü hakem olarak da Serdar Akkoçoğlu görev yapacak. Serdar Tokat’ı 2013-2014 sezonunda 1461 Trabzon maçından tanıyoruz. 1461 Trabzon’la deplasmanda karşılaştığımız maç 3-3 bitti. Serdar Tokat’ın maçta verdiği kararlarla iki takımı da çileden çıkardı. Tokat maçın özetini izledikten sonra Boluspor’lu yöneticilere ve teknik heyete ‘kusura bakmayın hata yaptım’ dedi.

Ligde 17.haftanın hakemleri şöyle:

14 Ocak Cumartesi

13.00 Ümraniyespor-Balıkerispor: Özgüç Türkalp

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor: Erkan Özdamar

18.30 Manisaspor-Boluspor: Serkan Tokat

15 Ocak Pazar

13.00 Bandırmaspor-Samsunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

13.00 Göztepe-Denizlispor: Murat Özcan

14.30 Eskişehirspor-Altınordu: Mustafa İlker Coşkun

18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu: Abdullah Yılmaz

16 Ocak Pazartesi

18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Bahattin Şimşek