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Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da

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Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak olan Beşiktaş-Boluspor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Beşiktaş-Boluspor maçında düdük çalacak olan Uğur'lunun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çiçek yapacak. Maçın 4.hakemi ise Kadir Sağlam. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

12.30 Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: Emre Malok

14.00 Kırklarelispor-Gaziantepspor: Süleyman Abay

16.30 Sivasspor-Yeni Amasyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: Kutluhan Bilgiç

20.30 Beşiktaş-Boluspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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