Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'da

Haber: Barış GÜZELTÜRK
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler belirlendi. Beşiktaş-Boluspor maçında düdük çalacak olan Uğur'lunun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çiçek yapacak. Maçın 4.hakemi ise Kadir Sağlam. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
12.30 Anagold 24 Erzincanspor-Elazığspor: Emre Malok
14.00 Kırklarelispor-Gaziantepspor: Süleyman Abay
16.30 Sivasspor-Yeni Amasyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 Çaykur Rizespor-Sancaktepe Belediyespor: Kutluhan Bilgiç
20.30 Beşiktaş-Boluspor: Yaşar Kemal Uğurlu