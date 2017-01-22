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Düellodan kazanan çıkmadı!

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Düellodan kazanan çıkmadı!
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Elazığspor, sahasında Manisaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Haber: Gökhan Aksoy

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Erkan Engin, Mehmet Kısal, Kamil Çetin

Elazığspor: Serdar Kulbilge, Cajic, Traore, Berk Yıldız (Dk. 46 Kehinde), Onur Güney, Timur Bayram Özgöz (Dk. 76 Youssef Yeşilmen), Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Tom 

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Metin Yüksel, Mikic (Dk. 76 Muhammet Sercan Türkeri), Erman Bulucu, Dimov, Emre Öztürk, Hakan Turan (Dk. 55 Umut Gündoğan), Ozan Sol (Dk. 67 İsmail Haktan Odabaşı), Savaş Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Goller: Dk. 8 Bahattin Köse, Dk. 83 Erman Bulucu (Manisaspor), Dk. 55 Tom (Penaltıdan), Dk. 62 Cajic (Elazığspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Emre Öztürk (Manisaspor)

Sarı kartlar : Dk. 45 Savaş Yılmaz (Manisaspor), Dk. 52 Çağrı Ortakaya (Elazığspor)

 

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