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Düellonun Sonunda Kazanan Kale Yapı

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Düellonun Sonunda Kazanan Kale Yapı
12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası heyecanı dün oynanan 4 karşılaşma ile start aldı. Şehit Ozan Özen ve Şehit Yıldırım Oflaz adına düzenlenen turnuvanın ilk gününde B grubunda mücadele eden 2023 Vizyon İnşaat ile Kale Yapı karşı karşıya geldi. Çekişmeli

Haber: Uğur BALABAN

Her sene büyük çekişmelere sahne olan Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan başladı. Şehit Ozan Özen ve Şehit Yıldırım Oflaz adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası B grubunda mücadele eden 2023 Vizyon İnşaat ile Kale Yapı karşı karşıya geldi. Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen iki takımın karşılaşması son dakikasına kadar nefesleri keserken karşılaşmayı kazanan takım ise 3-2’lik skorla Kale Yapı oldu. Kale Yapı’nın gollerini Serkan Kutlu, Şaban Ürkmez ve Barbaros Özçetin kaydetti. Rakip 2023 Vizyon İnşaat’ın golleri ise İzzet Bulut ve Oktay Tokgöz’den geldi.

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