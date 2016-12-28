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e-mezarlık sayesinde vatandaşlarımıza büyük kolaylık

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e-mezarlık sayesinde vatandaşlarımıza büyük kolaylık
Bolu Belediyesi, ‘e-mezarlık’ uygulaması ile yakınlarını kaybeden vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlıyor.

Uygulama sayesinde vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezar bilgilerini kolayca öğrenip yol tarifi alabildiği gibi internet üzerinden yakınları için dua da okuyabiliyorlar.

Bolu Belediyesi’nin hayata geçirdiği e-mezarlık uygulaması sayesinde vatandaşlar, belediye sorumluluğunda bulunan 47 mezarlıkla ilgili tüm bilgileri sanal âlem üzerinden rahatlıkla ulaşabiliyor.

Sanal ortamdan dua okuyabiliyor

Vatandaşlar, bilgisayar ve cep telefonları ile www.bolu.bel.tr adresine girerek, sitede bulunan “e-mezarlık” sayfası üzerinden ölen yakınlarının ad ve soyadları ile mezarlık bilgilerine kolayca ulaşabiliyor. Bolululara büyük kolaylıklar sağlayan uygulama sayesinde vatandaşlar, ayrıca fotoğrafını görebildiği mezar için yol tarifi alabiliyor, hatta ve hatta yakınları için Yasin-i Şerif ile Fatiha suresini bile okuyabiliyor.

Mezarlığın krokisini görebiliyor

E-mezarlık uygulamasının vatandaşlara sağladıkları kolaylıklar bununla da sınırlı kalmayarak, vatandaşlar uygulama sayesinde tüm mezarlıkların boş ve doluluk durumunu kroki ile görebiliyor.

Vefat ilanları da yapılıyor

Sitede bunların yanı sıra şehir merkezinde hayatını kaybedenlerin günlük duyuruları yapılıyor. Resmi web sitesini ziyaret eden vatandaşlar, hayatını kaybeden mevtanın ad ve soyadı ile cenaze işlemleri hakkında bilgi edinebiliyor.

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