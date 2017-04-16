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Efsane futbolcu oy kullanmaya ambulansla geldi

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Efsane futbolcu oy kullanmaya ambulansla geldi
Bolusporun 72 yaşındaki efsane futbolcusu Rıdvan Ertani oy kullanmak için ambulansla evinden alınarak oy kullanacağı sandığın bulunduğu okula götürüldü.

HABER: ERDAL TANRIVERDİ

Bolu'da, evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimince yapılan çalışma doğrultusunda tespit edildi. Oy kullanacakları alanlara gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için tahsis edilen 18 araç ve 49 sağlık personeli sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başladı. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 50. yıl Ortaokulu'nda oy kullanacak olan ve yıllaraca Boluspor takımına ve kulübüne hizmetleri geçen efsane futbolcu 72 yaşındaki Rıdvan Ertani tedavi gördügü evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı okula götürüldü. Tekerlekli sandalye yardımıyla oy kullanacağı sandığa götürülen Ertani oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evine götürüldü.

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