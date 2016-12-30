  • BIST 77.871
  • Altın 131,465
  • Dolar 3,5240
  • Euro 3,7155
  • Bolu -1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C

Ekipler 24 saat görevde

»
Ekipler 24 saat görevde
Bolu’da yoğun kış şartları devam ederken, günlük yaşamın etkilenmemesi için Bolu merkez ve ilçelerdeki hem bağlantı hem de köy yollarının açık tutulması için ekipler 24 saat esasına göre çalışıyor.

Bu kapsamda Bolu merkez ve ilçelerdeki hem bağlantı hem de köy yollarının açık tutulması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ağır kış şartlarının yaşandığı bu günlerde günlük yaşamın etkilenmemesi için ekipler yoğun bir şekilde çalışırken Perşembe günü 215 olan kapalı köy yolu sayısı 30.12.2016 Cuma günü (bugün) itibariyle 36’ya inmiş durumda. Merkez ilçede 17, Mudurnu’da 7 ve Göynük’te 12 olmak üzere toplam 36 köy yolunu açmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BOLU'DAN YENİ YIL MESAJLARI30 Aralık 2016 Cuma 11:42
  • “Liderimizin emrindeyiz”30 Aralık 2016 Cuma 11:30
  • Ocak Ayı toplantıları başlıyor30 Aralık 2016 Cuma 11:23
  • Yücel’den Turan’a teşekkür30 Aralık 2016 Cuma 11:20
  • PKK’ya katılmak istedi Bolu’da tutuklandı30 Aralık 2016 Cuma 09:52
  • DOĞANAY; 2016 GİBİ BİR YIL DAHA YAŞANMASIN30 Aralık 2016 Cuma 08:38
  • Kar tatili uzadı29 Aralık 2016 Perşembe 21:38
  • Bolu'da görülen PKK davasında 4 tahliye çıktı29 Aralık 2016 Perşembe 18:25
  • Özel’den büyük operasyon29 Aralık 2016 Perşembe 15:26
  • Bolu Dağın'da terörist avı29 Aralık 2016 Perşembe 15:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim