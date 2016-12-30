Bu kapsamda Bolu merkez ve ilçelerdeki hem bağlantı hem de köy yollarının açık tutulması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ağır kış şartlarının yaşandığı bu günlerde günlük yaşamın etkilenmemesi için ekipler yoğun bir şekilde çalışırken Perşembe günü 215 olan kapalı köy yolu sayısı 30.12.2016 Cuma günü (bugün) itibariyle 36’ya inmiş durumda. Merkez ilçede 17, Mudurnu’da 7 ve Göynük’te 12 olmak üzere toplam 36 köy yolunu açmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Ekipler 24 saat görevde
Bolu’da yoğun kış şartları devam ederken, günlük yaşamın etkilenmemesi için Bolu merkez ve ilçelerdeki hem bağlantı hem de köy yollarının açık tutulması için ekipler 24 saat esasına göre çalışıyor.
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