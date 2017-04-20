Elazığspor altın buldu!

TFF 1. Lig'de düşme hattında uzaklaşmak isteyen Elazığspor, son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu ile yaptığı kritik maçı kazandı, önemli bir 3 puan aldı.

Haber: Uğur BALABAN Mersin İdmanyurdu: 0 - Elazığspor: 2 Stat: Mersin Hakemler: Barış Şimşek, Bülent Gökçü, Serdar Diyadin Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mehmet Enes Sığırcı (Dk. 82 Oğulcan Evin), Pedriel, Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Emrah Özyaylaz (Dk. 46 Mahmut Metin), Gökhan Akkan, Güven Varol (Dk. 78 Kudbettin Tekin Oğrak), Tita Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ozan Tahtaişleyen, Traore, Mesut Saray (Dk. 83 Murat Kayalı), Onur Güney, Hakan Bilgiç, Youssef Yeşilmen (Dk. 70 Berk Yıldız), Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Diarra (Dk. 89 Timur Bayram Özgöz), Tom Goller: Dk. 11 ve Dk. 86 Diarra (Elazığspor) Sarı kartlar: Dk. 49 Mehmet Enes Sığırcı, Dk. 70 Tolga Şahin (Mersin İdmanyurdu), Dk. 65 Tom, Dk. 72 Ozan Tahtaişleyen, Dk. 90 Çağrı Ortakaya, Dk. 90+2 Berk Yıldız, Dk. 90+3 Timur Bayram Özgöz (Elazığspor)