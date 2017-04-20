  • BIST 91.487
  • Altın 149,357
  • Dolar 3,6321
  • Euro 3,9072
  • Bolu 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C

Elazığspor altın buldu!

»
Elazığspor altın buldu!
TFF 1. Lig'de düşme hattında uzaklaşmak isteyen Elazığspor, son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu ile yaptığı kritik maçı kazandı, önemli bir 3 puan aldı.

Haber: Uğur BALABAN

Mersin İdmanyurdu: 0 - Elazığspor: 2

Stat: Mersin

Hakemler: Barış Şimşek, Bülent Gökçü, Serdar Diyadin

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mehmet Enes Sığırcı (Dk. 82 Oğulcan Evin), Pedriel, Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Emrah Özyaylaz (Dk. 46 Mahmut Metin), Gökhan Akkan, Güven Varol (Dk. 78 Kudbettin Tekin Oğrak), Tita

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ozan Tahtaişleyen, Traore, Mesut Saray (Dk. 83 Murat Kayalı), Onur Güney, Hakan Bilgiç, Youssef Yeşilmen (Dk. 70 Berk Yıldız), Mehmet Yiğit, Çağrı Ortakaya, Diarra (Dk. 89 Timur Bayram Özgöz), Tom

Goller: Dk. 11 ve Dk. 86 Diarra (Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Mehmet Enes Sığırcı, Dk. 70 Tolga Şahin (Mersin İdmanyurdu), Dk. 65 Tom, Dk. 72 Ozan Tahtaişleyen, Dk. 90 Çağrı Ortakaya, Dk. 90+2 Berk Yıldız, Dk. 90+3 Timur Bayram Özgöz (Elazığspor)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolusporlu taraftarlar yalnız bırakmadı20 Nisan 2017 Perşembe 12:00
  • 2. MANGALA TURNUVASI BAŞLIYOR....20 Nisan 2017 Perşembe 11:30
  • Ertem’den taziye mesajı20 Nisan 2017 Perşembe 11:20
  • Elazığspor altın buldu!20 Nisan 2017 Perşembe 11:13
  • Samsunspor evinde yıkıldı 1-220 Nisan 2017 Perşembe 11:12
  • Şanlıurfaspor bir ilki başardı!20 Nisan 2017 Perşembe 11:10
  • Saha içi karıştı, bayrak yakıldı19 Nisan 2017 Çarşamba 22:58
  • 10 kişiyle penaltılarla Yeniçağa BAL'landı: 4-219 Nisan 2017 Çarşamba 19:01
  • Altınordu'dan proje dersi: 2-019 Nisan 2017 Çarşamba 12:41
  • 3 Pazar, 1 Perşembe19 Nisan 2017 Çarşamba 11:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim