Elazığspor deplasmanda güldü

TFF 1.Ligin 2.haftasında Eskişehirspor kendi sahasında Elazığspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmayı Eskişehirsporlu taraftarlar cezaları nedeniyle izleyemezken, az sayıda Elazığsporlu taraftar kendilerine ayrılan tribünde takımlarına destek verdi.

Lige deplasmanda İstanbulspor beraberliği ile başlayan Eskişehirspor, ikinci haftada evinde Elazığspor’u ağırladı. Geçen Sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Göztepe ile yapılan maçtaki olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan Eskişehirspor, bu sezon evindeki ilk maçında taraflarından yoksun kaldı. Maça başlama düdüğü ile etkili başlayan Eskişehirspor, 20’nci dakika da Bilal Aziz'in ortasında Hasan Hüseyin, ceza alanına girer girmez sert vurdu, top ağlarla kucaklaştı 1-0. Golün şokunu hemen üstünden atan Elazığspor, 27'nci dakikada Mehmet Yiğit'in pasında Erman kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. İlk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren mücadele Elazığspor 84’ncü dakika da silva’nın ayağından bulduğu penaltı golüyle 2-1 öne geçti. Bu dakika da sonra maçta başka gol olmadı ve sahadan Elazığspor üç puanla ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Cumhur Altay, Sezgin Çınar

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan- Akaminko, Semih Güler, Aykut, Bilal Aziz- Kaan (Dk.62 Hasan Ayaroğlu), Dorukhan (Dk.73 Semih Şentürk), Hürriyet, Hasan Hüseyin, Ofoedu (Dk.81 Andaç)- Brono

ELAZIĞSPOR: Soner- Adem, Mehmet Yiğit, Erman, Onur- Alpaslan Öztürk, Mertan (Dk.73 Soares), Bjarnason, Andreas Tatos (Dk.88 Kadir)- Silva, Berk Yıldız (Dk.62 Emre Öztürk)

GOLLER: Dk.20 Hasan Hüseyin (Eskişehirspor). Dk.27 Erman, Dk.84 (Penaltıdan) Silva (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Kayacan, Akaminko, Hürriyet (Eskişehirspor). Mertan, Erman (Elazığspor)