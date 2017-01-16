ELDE KALDILAR

Bolusporda Devre Arasında takımdan gönderilen isimlerden bazıları hiçbir kulüple anlaşamayarak kulüpte kaldılar.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolusporda Devre Arasında takımdan gönderilen isimlerden bazıları hiçbir kulüple anlaşamayarak kulüpte kaldılar. Toplamda 9 isim gönderilme kararı alınırken bu isimlerden bir kaçı bugüne kadar kulüp bulamayarak, takımdan ayrı kulüp tesislerinde alt yapı hocaları eşliğinde antrenmanlarını yapıyorlar. Ara transfer döneminin son gününe kadar talip çıkmaması durumunda kulübün ve yetkililerin ne gibi tutum takınacakları o günlerde belli olacak.

İşte Gidenler ve Kalanlar:

Gidenler

ÖZGÜR ÖZKAYA (G.ANTEP BELEDİYE)

KARŞILIKLI FESİH EFE HALİL ÖZARSLAN,

KEMAL TOKAK (B.B.ERZURUMSPOR),

KİRALIK EMRULLAH YILDIRIM (AFJET AFYONSPOR), OZAN KARABACAK (TOKATSPOR)

Kalanlar...

BERAT TOSUN(ALTINORDU İLE FLORT), CUMALİ BİŞİ, TUNAHAN ÇİÇEK, İSMAİL YILDIRIM