  • BIST 81.605
  • Altın 145,290
  • Dolar 3,7592
  • Euro 3,9802
  • Bolu 0 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C

ELDE KALDILAR

»
ELDE KALDILAR
Bolusporda Devre Arasında takımdan gönderilen isimlerden bazıları hiçbir kulüple anlaşamayarak kulüpte kaldılar.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolusporda Devre Arasında takımdan gönderilen isimlerden bazıları hiçbir kulüple anlaşamayarak kulüpte kaldılar. Toplamda 9 isim gönderilme kararı alınırken bu isimlerden bir kaçı bugüne kadar kulüp bulamayarak, takımdan ayrı kulüp tesislerinde alt yapı hocaları eşliğinde antrenmanlarını yapıyorlar. Ara transfer döneminin son gününe kadar talip çıkmaması durumunda kulübün ve yetkililerin ne gibi tutum takınacakları o günlerde belli olacak.

İşte Gidenler ve Kalanlar:

Gidenler

ÖZGÜR ÖZKAYA (G.ANTEP BELEDİYE)

KARŞILIKLI FESİH EFE HALİL ÖZARSLAN,

KEMAL TOKAK (B.B.ERZURUMSPOR),

KİRALIK EMRULLAH YILDIRIM (AFJET AFYONSPOR), OZAN KARABACAK (TOKATSPOR)

Kalanlar...

BERAT TOSUN(ALTINORDU İLE FLORT), CUMALİ BİŞİ, TUNAHAN ÇİÇEK, İSMAİL YILDIRIM

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geredespor Çekmeköy’e teslim: 1-316 Ocak 2017 Pazartesi 11:05
  • İnkılâp “Karşı”yaka’yı teslim aldı: 3-016 Ocak 2017 Pazartesi 11:01
  • Yeni Yıl Piyangosu16 Ocak 2017 Pazartesi 11:00
  • KARATE ŞAMPİYONASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ16 Ocak 2017 Pazartesi 10:59
  • Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’ndan AİBÜ’ye Ziyaret…16 Ocak 2017 Pazartesi 10:59
  • BOLUSPOR AŞKINA DÜŞTÜLER YOLLARA16 Ocak 2017 Pazartesi 10:58
  • BU SAKATLIKLAR BELİMİZİ BÜKÜYOR16 Ocak 2017 Pazartesi 10:56
  • "STADYUM GİŞELERİNDE Kİ SORUNA ÇÖZÜM BULUNACAK"16 Ocak 2017 Pazartesi 10:54
  • ELDE KALDILAR16 Ocak 2017 Pazartesi 10:52
  • Çapa: Devre arası transferlerimiz hazır değildi15 Ocak 2017 Pazar 10:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim