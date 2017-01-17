Emniyet didik didik arıyor

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Ekipleri E-5 yolu üzerinde şüpheli şahıs ve araçları durdurarak arama yapıyor. Şehir giriş çıkışlarında yapılan uygulamalar aralıksız sürdürülüyor.

Haber; Emrah ÖGET

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılırken Emniyet güçleri gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Polis telsizlerinden sık sık dikkatli olunması, tedbirlerin en üst düzeyde tutulması, şüpheli tüm durum ve şahıslarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması anonslarının yapıldığı ilimizde polis ekipleri olası bir terör olayına karşı teyakkuza geçti.

Şüpheli insan ve araçlar durdurularak arama yapılırken edinilen bilgilere göre dün gece saatlerinde hakkında arama kararı bulunan iki kişinin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. E-5 üzerinde otomatik silahlı özel harekâtçıların koruduğu polisler tarafından şüpheli araçlar durdurularak didik didik aranırken, kent merkezinde de güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Kent merkezinde Emniyet Müdürlüğü binası ile polis merkezlerinin çevresi beton bariyerler ile kapatılarak olası saldırılara karşı önlemler alınmıştı. Son olarak önceki gün Emniyet Müdürlüğünün önünden geçen yol çelik bariyerlerle yaya ve araç trafiğine kapatılarak olası saldırılara karşı önlemler artırıldı.