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Emniyet Müdürü şehir turu attı

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Emniyet Müdürü şehir turu attı
Edirne İl Emniyet Müdürü iken İçişleri Bakanlığı İl Emniyet Müdürleri kararnamesiyle Bolu İl Emniyet Müdürü olarak atanan Armağan Adnan Erdoğan, makamına oturarak görevine başladı. Armağan, Bolu ve Bolu halkının huzuru için buradayım açıklamasında bulundu

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Haber: Erol DEĞİRMENCİ

İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel’in Polis Başmüfettişliği görevine getirilmesinin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen eski Edirne İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Sarıkaya ile birlikte İzzet Baysal Caddesi üzerinde kısa bir tur attıktan sonra ayağının tozuyla Valilikte düzenlenen Asayiş Toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanlığı İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Armağan Adnan Erdoğan Bolu’daki görevine başlayarak Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş,  Emniyet Müdürü Erdoğan’a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

“BOLU HALKININ HUZUR VE MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Toplantı sonrası yeni Emniyet Müdürü Erdoğan, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne geldi. Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından karşılanan Erdoğan’a ilk olarak bir bayan polis memuru tarafından tarafından çiçek verildi. Daha sonrasında Emniyet Müdürlüğü avlusunda Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından tekmil ile karşılanarak yeni görevi için hayırlı olsun dilekleri iletildi. Görevine başlamadan önce de basın mensuplarına çok kısa bir şekilde konuşan Erdoğan, Bolu halkının huzuru ve mutluluğu için çalışacaklarını söyledi.

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