Emre Kılınç resmen Sivasspor’da!..

Boluspor alt yapısından yetişen 1994 doğumlu yetenekli kanat oyuncusu Emre Kılınç, Sivasspor ile anlaşmaya vardı.

Haber: Barış Güzeltürk

Boluspor alt yapısından yetişen 1994 doğumlu yetenekli kanat oyuncusu Emre Kılınç, Sivasspor ile anlaşmaya vardı. Yaklaşık 4.5 sezondur TFF 1.Lig’de maç sayısı ve istikrarıyla göze çarpan 22 yaşındaki oyuncu, bu süreçte bir çok Süper Lig takımı ile anılmıştı.

TFF 1.Lig’de şampiyonluğun önemli adaylarından Sivasspor, Emre Kılınç için kulübü Boluspor ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Bir kaç gün içinde resmi imzaların atılması beklenirken, sözleşmenin 3.5 yıllık olacağı belirtildi. 1.Lig’de 125 maçta 21 gole imza atan Emre Kılınç, bu sezon 17 lig maçının 16’sında forma giydi ve 2 tane de gole imza attı. Merkez TV’de yayınlanan Orta-Gol programına canlı bağlanan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı transferi açıklayarak imzanın akşam saatlerinde atıldığını söyledi.

Otyakmaz: “Emre ile 3.5 yıllık imza attık”

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Boluspor’dan Emre Kılınç ile anlaşmaya vardı. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yaptığı açıklamada, Boluspor’da forma giyen orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Emre Kılınç’la 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi. Transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini dile getiren Otyakmaz, “Sivasspor olarak TFF 1. Lig’de kalıcı olmaya niyetimiz yok. Transfer çalışmalarımıza da bu doğrultuda devam ediyoruz. Boluspor’da forma giyen Emre Kılınç’la anlaşmaya vardık. Yeni transferimiz camiamızı hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Bu arada Emre’nin yarın sabah Sivas’a giderek, takıma katılacağı öğrenildi.