Emre'ye dünyaca ünlü oyunda kart

Dünya'nın en büyük bilgisayar ve konsol futbol oyunu olan FİFA'da Bolusporlu oyuncu Emre Kılınç'ın kartı çıktı.

Haber: Erol Değirmenci

Dünya'nın en büyük futbol oyunu olan, Dünya futbol federasyonunun resmi konsol, bilgisayar oyunu olan ve yeni sezon itibari ile Türkiye'de 9 milyonu aşkın kullanıcı olan FİFA 2017 oyununda Emre Kılınç'ın kartı çıktı. Oyunda genç yetenek olarak geçen Emre Kılınç'ın ise yetenekleri bir çok oyuncunun üstünde yer aldı. Top sürme yeteneğini 100 üzerinden 90 olarak belirleyen oyun Emre'yi aynı zamanda avcı olarak nitelendirdi.

KARTIN ÖZELLİĞİ NE?

FİFA oyununda Emre Kılınç'ın da yer aldığı kartların özelliği ise; Dünya'da genç yetenek olarak adlandırılan oyunculara özel çıkmasıdır. Adını duyurmuş ve yeteneği ile göze çarpan oyuncular için özel hazırlanan kartlar, FİFA'nın özel ekipleri tarafından güçleri ayarlanıp oyun içine bırakılıyor ve oyuncunun beğenisine sunuluyor.