En Büyük Cumhuriyet coşkusu Mengen’de yaşandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yapılan kutlamaların en görkemlisi ve coşkulusu ilimiz Mengen ilçesinde gerçekleşti.

Haber: Semih BAYKAL

Cumhuriyetimizin 94. yılı tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinlikler ile kutlandı. İlimizde gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en coşkulusu ise Mengen’de düzenlendi. 28 Ekim Cumartesi günü Hükümet Konağı önünde Atatürk Büstüne Kaymakamlık Makamı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulması ile başlanan kutlamalar, 29 Ekim Pazar günü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen protokol konuşmaları, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuması ve ilçedeki tüm okulların tören geçişi ile devam etti. Burada düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Hasan Günaydın, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Garnizon Komutanı Özgen Akgün, ilçe protokolü, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet coşkusu 29 Ekim akşamı Mengen Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ile devam etti. Mengenli vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ve saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayan fener alayında Cumhuriyetin 94. yıl coşkusu vatandaşlar tarafından içtenlikle yaşandı. Yüzlerce Mengenlinin katıldığı fener alayının ardından pazar yerinde kurulan sahnede genç sanatçılar 29 Ekim Cumhuriyet Konseri verdi. Düzenlenen konserlerde vatandaşlar, gönüllerince eğlenerek Cumhuriyetimizin 94. yılını doyasıya kutladı. Akşam gerçekleştirilen kutlamalara Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü de tam kadro katıldı. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut 29 Ekim kutlamaları sonrası yaptığı açıklamasında bu anlamlı güne katılan tüm Mengen halkına, gençlere ve konserlere katkı veren sanatçılara teşekkür etti.

Mengen Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladığı özel video ise herkesin beğenisini topladı. Belediyenin sosyal medya sayfasından paylaşılan video binlerce kez izlenirken yüzlerce kullanıcı da videoyu paylaştı.