Enis Bayrak Manisa’da

TÜRKİYE Basketbol 2'nci Ligi'nde ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor son olarak Boluspor Bolu Belediyespor’dan Enis Bayrak’ı transfer etti.

Haber: Barış Güzeltürk

Ege takımında antrenörlük görevine geçen sezon Pınar Karşıyaka'nın teknik ekibinde görev yapan Ceyhun Cabadak'ı getiren yönetim, transferde de atağa geçti. Yeşil beyazlı yönetim, Finalspor'dan Cihad Şahin ve Zafer Sezer Alp, Mersin Büyükşehir Belediyespor'dan Recai Öztürk ve Omay Yıldırım, Ormanspor'dan Mustafa Ünlü, Ankara DSİ'den Selahattin Akyol, Karesispor'dan İlker Türel, Artvin Belediyespor'dan Melih Sevda ile Boluspor'dan Enis Bayrak'ı renklerine bağlayarak aynı gün içinde 9 takviye birden gerçekleştirmiş oldu.