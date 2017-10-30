Eratalar’dan Müzik Evine hibe desteği

Bolu Bağışçılar Vakfı Mütevelli Üyesi Alaettin ERATALAR’dan “ Müzik Evi” Projesine Hibe DesteğiBağlantı sağladı.

Haber: Ceylan Beykoz

Atatürk Ortaokulu aktivite merkezinde tefriş edilen müzik sınıflarında piyano, keman ve ritim grupları çalgılarla öğrenciler hem eğlenecek hem de okul dışı saatlerini sanatsal aktivitelerle değerlendirmiş olacaklar. Açılış programında Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, BBV Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Erbayram, Mütevelli üyeler Alaettin Eratalar, Hüseyin Tekin, Mehmet Gündoğdu, Genel Sekreter Öznur Akkaya ve Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güler Mert’in yanı sıra okul aile birliği üyelerinin de hazır bulunduğu program açılışı okul müdürü Metin Kazan’ın ev sahipliğinde yapıldı.

OKUL EĞLENCELİ EĞİTİM YERİ

Açılışta konuşma yapan okul müdürü Metin Kazan geçtiğimiz yıl Erasmus projesi kapsamında öğretmenlerin Finlandiya ziyaretleri neticesinde okullarına zeka oyunları spor grupları ve çeşitli oyun gruplarının olduğu bu aktivite merkezini açtıklarını belirtirken, Merkezin üst katında atıl durumda olan 3 odanın da “ Müzik Evim” projesiyle okula kazandırıldığını belirtirken. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve Bolu Bağışçılar Vakfı’na teşekkür etti.

PİYANO RESİTALİ VE KOKTEYL İLE “MÜZİK EVİM” ÇALIŞMALARI TANITILDI

Açılış sonrası piyano öğretmeni tarafından verilen mini dinleti sonrası Okul Müdürü Metin Kazan tarafından projeye hibe veren BBV Mütevelli Üye Alaettin Eratalar’a plaket takdim edildi.