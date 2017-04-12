Ercoşkun, "BAŞIMIZI HİÇBİR ZAMAN ÖNE EĞMEYİZ"

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği organizasyonda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Haber: BMA

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, her fırsatta "mesai arkadaşlarım" diye bahsettiği köy ve mahalle muhtarlarına seslenerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizim başımızı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin başını hiçbir zaman yere eğmedi, eğdirmez de. 15 Temmuz'da tanklara, toplara, tüfeklere nasıl cevap verdiysek, tüm dünyaya karşı da aynı cevabı el birliğiyle, söz birliğiyle vereceğiz" dedi.

"BAŞIMIZI HİÇBİR ZAMAN ÖNE EĞMEYİZ"

Milletvekili Ercoşkun, Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği organizasyonda yaptığı açıklamalarında, "Yapabildiğimiz şeyler var, yapamadığımız işler de var. Ama Cenab-ı Hak imkan verdiği müddetçe bunları da hizmete dönüştürmeye gayret edeceğiz. Biz öyle bir milletin fertleriyiz ki, yeri geldiğinde bir kuru ekmek ve bir baş kuru soğanla hayatımızı devam ettiririz. Ama başımızı hiçbir zaman yere eğmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizim başımızı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin başını hiçbir zaman yere eğmedi, eğdirmez de. Bu sizlerin sayesinde oldu, Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

"TANKLARA, TOPLARA VE TÜFEKLERE NASIL CEVAP VERDİYSEK, DÜNYAYA KARŞI DA EL BİRLİĞİYLE AYNI CEVABI VERECEĞİZ"

Milletvekili Ercoşkun, muhtarlara "Değerli dostlar" diyerek, "Muhtarlar Derneği Başkanımız Fikret Özen şahsında tüm muhtarlarımıza sergiledikleri birlik ve beraberlikten dolayı şahsım ve AK Parti Ailem adına teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik devam ettikçe, biz o tanklara, toplara, tüfeklere nasıl cevap verdiysek, tüm dünyaya karşı da aynı cevabı el birliğiyle, söz birliğiyle vereceğiz, 16 Nisan'da Cenab-ı Hak bereketli neticeler nasip etsin inşallah. Biz şunu biliyoruz ki; Sizler en zor zamanda en doğruyu bulup çekip çıkartısınız. Sizin kararınız neyse başımız üstünde yeri vardır. 16 Nisan'da da bu millet en doğru kararı tüm seçenekler içerisinden çekip çıkaracaktır. Buna inancımız tam. Hizmet anlamında ayağa kalkmış, millet demek ne demektir tüm dünyaya gösteren Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti 16 Nisan'dan sonra şaha kalkacak ve yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.