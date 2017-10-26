Ercoşkun, haksız ithamlar karşısında belgelerle konuştu

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun da aralarında bulunduğu AK Partili 26 milletvekili ismin imzalarıyla TBMM Genel Kurulu’na sunulan kanun teklifi üzerinden medya da şahsını hedef alan haksız itham ve m

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’ne dair görüşlerini belirtmek üzere, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamaların bazı basın kuruluşlarınca çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmesi üzerine bir basın açıklaması yaptı.

İŞTE SPEKÜLASYONLARIN ARDINDAKİ O GERÇEK

Milletvekili Ercoşkun, kamuoyunu doğru bilgilendirmek üzere yaptığı açıklamada, şunları söyledi; “Bolu yerel basınında, Meclis işleyişi hakkında yeterince bilgi sahibi olmadan yapılan bir haber ile şahsımın verdiği bir kanun teklifinin AK Parti grubu tarafından reddedildiği iddia edilmektedir. Meclis işleyişi için rutin gerçekleşen bir işlem sanki AK Parti Grubu bilgisi dışında bir kanun teklifi vermişim ve bu teklif AK Parti Grubu tarafından reddedilmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Tamamen kötü niyetle ve maksatlı bir şekilde böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Doğru bilgiler şu şekildedir;

1- 26 milletvekili arkadaşımla birlikte hazırladığımız kanun teklifi hakkındaki konuşma AK Parti Grubumuz tarafından şahsıma verilmiştir.

2- Yapılan oylama ile kanun teklifi reddedilmemiştir. Genel kurul gündemine alınmak için bekleyen yüzlerce kanun teklifi arasından öne alınması teklifi ertenlemiştir.

3- Ak Parti Grubu kurumsal görüşü doğrultusunda, söz konusu kanun teklifi önümüzdeki günlerde ilgili komisyon tarafından uygun görülmesi halinde gündeme gelecektir.

4- Bugüne kadar ilk imza sahibi olduğum 3 kanun teklifi ve imzam bulunan 33 kanun teklifi yasalaşmıştır.”

HAKSIZ İTHAM VE MESNETSİZ YAKLAŞIMLARA YÖNELİK HAKLI ELEŞTİRİ

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, haddi aşan ifadelerle kamuoyunu yanıltan medya paylaşımları için şu ifadeleri kullandı: “Engellilerin yaşam standartlarını arttıran, vatandaşlarımızın refah düzeyinin gelişimine katkı sağlayan, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında gelişim göstermesine yönelik birçok kanun teklifi çalışmalarımızı bugüne dek yok sayan kesimlerin son kanun teklifi çalışmamız karşısında ortaya koyduğu tavır ve davranış karşısında aziz milletimize sığınıyor, bu mesnetsiz davranışın sorumlulularını milletimizin mahşeri vicdanına havale ediyorum.”

ERCOŞKUN’LA BİRLİKTE TEKLİFE BAKAN SARIEROĞLU’DA DESTEK VERDİ

Milletvekili Ercoşkun, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’nin Meclis Genel Kurulu’na sunulması için ortak mesai harcadığı AK Partili diğer milletvekili arkadaşlarının da isimlerini aktarararak, bunu AK Parti’yi hedef alan olumsuz yayınlar karşısında AK Partili bu değerli milletvekili arkadaşlarının hakkını gözetmek adına gerçekleştirdiğini bildirdi. Milletvekili Ercoşkun’un imza sahibi olduğu kanun teklifini imza atarak destekleyen AK Partili diğer isimler şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Rize Milletvekili Hasan Karal, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Sivas Milletvekili Selim Dursun, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Burdur Milletvekili Reşat Petek, Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Kahramanmaraş İmran Kılıç, Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ordu Milletvekili Metin Gündoğan.

Milletvekili Ercoşkun, açıklamaları beraberinde, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’nin Meclis Genel Kurulu’na sunulması için AK Partili 26 ismin ortaya koyduğu yoğun mesaiyi gözler önüne seren, bunun yanı sıra haksız itham ve mesnetsiz yaklaşımları boşa çıkaran belgeleri de ortaya koydu.